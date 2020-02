Morto Popeye: il sicario di Pablo Escobar coinvolto in 3mila omicidi è stato ucciso dal cancro. L’avvocato Alexandro Maria Tirelli racconta tutto: video.

Jhon Jairo Velásquez, detto “Popeye” , il sicario di fiducia di Pablo Escobar, è morto. Cinquantasette anni, come riporta la BBC, il sicario di Escobar, coinvolto in tremila omicidi, è deceduto presso l’Istituito nazionale di Bogotà per la ricerca sul cancro, dove stava ricevendo le cure per un cancro allo stomaco contro cui combatteva da tempo.