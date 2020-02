Mika imbarazzato da Amadeus al Festival di Sanremo: cosa è successo

Mika durante la sua ospitata al Festival di Sanremo è stato messo in imbarazzato dal padrone di casa Amadeus che ha commesso una gaffe

Mika è stato uno degli ospiti di punta di questa sera. Il cantante britannico ha incantato il pubblico dell’Ariston portando in scena un medley con le sue migliori canzoni.

Dopo la fine della sua performance al Festival di Sanremo, l’artista inglese ha concesso al padrone di casa una breve intervista. Amadeus ha chiesto al suo ospite dei progetti futuri. Il cantante ha accennato che a breve tornerà in Italia per alcuni concerti, senza sbilanciarsi più di tanto ed è qui che è successo il tutto.

“Andrai anche a Taormina, giusto?” ha chiesto il padrone di casa. “Ehm” ha tentennato il cantante. “Veramente non potevamo ancora dirlo” ha spiegato pochi secondi dopo. “Scusami, spero di non aver commesso una gaffe!” ha commentato il conduttore, ma ormai era troppo tardi. Amadeus ha messo in imbarazzo Mika a Sanremo a causa di questa gaffe sui futuri concerti nel bel paese.

Mika omaggia De André con un tributo al Festival di Sanremo 2020

Una serata, seppur ricca di emozioni, ricca anche di gaffe. Dopo la gaffe di Ornella Vanoni con Alberto Urso a Sanremo, ci ha pensato anche il padrone di casa mettendo in imbarazzo il suo ospite.

E se Amadeus ha messo in imbarazzo Mika al Festival di Sanremo, quest’ultimo ha incantato il pubblico portando in scena anche un inaspettato omaggio a Fabrizio De André.

Il cantante inglese, infatti, dopo essersi esibito con i suoi migliori ha presentato una cover di Amore che vieni amore che vai, brano di De André che lo ha colpito fin dal primo ascolto, così come lui ha colpito tutto il pubblico di Rai 1.

Mika a Sanremo ha scaldato il cuore del pubblico, così come il gesto di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, con suo figlio. Cosa ha fatto? Giovanna Civitillo e suo figlio si sono vestiti uguali a Sanremo.

Mika è stato uno degli ospiti più amati di questa sera e non è difficile capire come mai abbia fatto breccia nel cuore del pubblico.