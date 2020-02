McDonald’s e Ferrero lanciano insieme il McCrunchy Bread, la versione riveduta e corretta del popolarissimo pane e Nutella che tutti amiamo.

Due magiche parole che hanno fatto sognare bambini di tutte le generazioni: pane e Nutella.

E’ la merenda che tutti abbiamo sempre sognato, quella che la mamma ci preparava quando voleva farci un regalo. Un po’ come il gigantesco Cookie alla Nutella che fa impazzire i bambini, quello che vi avevamo proposto qualche tempo fa.

Per le nuove generazioni si può senza dubbio dire lo stesso dato che pane e Nutella è veramente un mito intramontabile. un mito che oggi diventa anche qualche cosa di più.

POTREBBE INTERESSARTI –> Ricetta per la Nutella fatta in casa

Come ha spiegato l’amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, Alessandro d’Este:

“Pane e Nutella è uno degli abbinamenti più tipici delle colazioni e delle merende degli italiani. Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita. Qualcosa a cui sono legati momenti di gioia, famiglia e condivisione. Con McDonald’s abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perché sono fuori casa. Un modo per rendere disponibile al maggior numero di persone la colazione e la merenda che preferiscono”

E questo “modo” ha ora un nome e un cognome: McCrunchy Bread, una nuovissima proposta che potrete trovare in tutti i Mc Donald’s.

McDonald’s e Ferrero insieme per il McCrunchy Bread

In occasione del World Nutella Day, la giornata mondiale dedicata ai fan di Nutella, festeggiata questo 5 febbraio, è stato lanciato il nuovissimo prodotto nato dalla collaborazione tra Ferrero e Mc Donald’s.

Si chiama McCrunchy Bread ed è la versione riveduta e corretta del popolarissimo pane e Nutella, il magico connubio con cui hanno fatto merenda intere generazioni.

POTREBBE INTERESSARTI –> Un biscotto geniale per gustare fino in fondo la Nutella

A Milano, Roma Napoli e Bari il prodotto è stato presentato al pubblico: solo al McDonald’s di piazza Duomo sono stati distribuiti oltre mille panini in poco più di un’ora.

Dopo questo primo assaggio, il McCrunchy Bread sarà disponibile nei menù McDonald’s a partire dal 12 febbraio.

Un secondo evento speciale arriverà poi due giorni dopo, in occasione della festa di San Valentino, quando il pane e Nutella sarà offerto a un prezzo speciale e, per tutti coloro che si presenteranno in coppia in uno dei 600 punti vendita italiani tra le 15 e le 17, il panino sarà offerto in omaggio.

Ha spiegato l’amministratore delegato di McDonald’s Italia, Mario Federico:

“Il McCrunchy Bread con Nutella dimostra quanto siamo vicini ai nostri consumatori, ai quali proponiamo con questo progetto un prodotto molto amato, ma anche quanto siamo innovativi: da un lato un prodotto così semplice che è impossibile non conoscerlo, dall’altro la rivoluzione di trovarlo fuori casa”.

Ma come è fatto il McCrunchy Bread? A quanto pare il piatto viene preparato al momento e servito caldo utilizzando un pane speciale, particolarmente adatto per la tostatura e perfetto per esaltare con la sua croccantezza la cremosi dell’amata Nutella.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La passione degli italiani per la Nutella ha reso il Bel Paese il palcoscenico ideale per la prima comparsa sul mercato del McCrunchy Bread e non stentiamo a credere che ne sarà anche uno dei più convinti sostenitori.

Chi non vorrebbe pane e Nutella a tutte le ore del giorno e della notte?