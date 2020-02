Le 10 caratteristiche del bullo | Come riconoscerle – VIDEO

Le 10 caratteristiche del bullo | Come riconoscerle in tuo figlio o negli amici di scuola: la lotta contro il bullismo inizia all’interno delle famiglie – VIDEO

Il bullismo è un comportamento grave che spesso non viene percepito come tale proprio dai genitori che hanno in casa un figlio “bullo”. Ecco perché è fondamentale che, in primis, sia la famiglia d’origine ha capire le caratteristiche tipiche del bullo

Leggi anche: Tuo figlio è un bullo? I 10 campanelli d’allarme a cui stare attenti

Un ragazzo, solitamente adolescente, se è un bullo presenterà alcune caratteristiche tipiche. Riconoscerle in tempo, permette allo stesso “bullo” nonché alle vittime bullizzate, di essere aiutate in tempo. Scopri le 10 caratteristiche del bullo nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI