Festival di Sanremo: ecco chi ha vinto la terza serata di Amadeus

Festival di Sanremo | La terza serata di Amadeus, quella dedicata alle cover è andata in onda ieri e i nostri lettori hanno votato il loro artista preferito

Amadeus ha presentato ieri la serata del Festival di Sanremo dedicata alla cover. Questa volta a votare, a differenza delle prime due serate, sono stati i membri dell’orchestra che hanno scelto di premiare l’esibizione di Tosca.

Come al solito, per, noi abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare le loro esibizioni preferite nella serata di ieri e i risultati, almeno per quanto riguarda la vetta della classifica, sono completamente diversi.

Chi dei 24 big in gara al Festival di Sanremo ha colpito i nostri lettori?

Festival di Sanremo: la classifica dei 24 big di Amadeus secondo i lettori di Che Donna

Se nella prima serata i nostri lettori hanno premiato Irene Grandi, andando contro il voto della giura demoscopica, questa volta le cose sono andate più o meno nello stesso modo. Il pubblico non sembra essere per niente d’accordo, almeno nelle prime posizioni, con quanto deciso dai membri dell’orchestra di Sanremo 2020. Anche questa volta, però, abbiamo un pari merito.

Marco Masini Michele Zarrillo Raphael Gualazzi Riki Alberto Urso Giordana Angi Elodie Enrico Nigiotti Piero Pelù Levante Tosca Rita Pavone Anastasio Junior Cally e Francesco Gabbani I Pinguini Tattici Rancore Achille Lauro Diodato Irene Grandi Jannacci Elettra Lamborghini Morgan

I nostri lettori al primo posto hanno posizionato Marco Masini, che nella serata di ieri ha cantato insieme ad Arisa. I membri dell’orchestra di Amadeus, invece, hanno scelto di premiare l’interpretazione di Tosca sulle note di Piazza Grande, stesso brano che l’orchestra di qualche anno fa bocciò categoricamente.

Al 13esimo posto, invece, abbiamo un pari merito tra Junior Cally, il trapper che in questi giorni sta facendo discutere e non poco, e Gabbani. Francesco Gabbani al Festival di Sanremo, tra l’altro, ieri ha realizzato una delle performance più belle di sempre. La seconda serata, invece, è stata vinta da Piero Pelù per i nostri lettori.

Questa sera tutto sembra essere pronto per riascoltare, ancora una volta prima della finale, i 24 brani in gara. Chi riuscirà ad avere la meglio?