Ecco perché mangiando lentamente si dimagrisce

Mangiare lentamente sembra sia il segreto per perdere peso velocemente. Questo grazie alla produzione di un ormone, la grelina.

Siete tra le persone che mangiano voracemente e anche in modo veloce? Se volete perdere peso questa non è decisamente la strada giusta. Per dimagrire velocemente si deve mangiare lentamente, questo grazie al rilascio della grelina, l’ormone della fame che regalerà prima un senso di sazietà.

Tantissimi studi infatti hanno dimostrato come la fretta a tavola sia nemica della linea. Mangiare in fretta infatti fa ingrassare e sarebbe una delle cause per cui molte persone, a causa dello stress non riuscirebbero a perdere peso. Lo stress infatti, molte volte porta a trovare sfogo nel cibo, che viene assunto in modo molto veloce. Ma scopriamo perché mangiare in modo veloce fa ingrassare e soprattutto perché se mangiamo lentamente perdiamo peso in modo naturale.

Mangiare lentamente per dimagrire in modo veloce e naturale

Sono moltissimi gli studi che hanno dimostrato come mangiare in modo veloce faccia ingrassare. Le persone che mangiano velocemente infatti hanno più probabilità di diventare obese rispetto a quelle che gustano il cibo lentamente. Lo stimolo della fame e dell’appetito sono governati dal sistema ormonale, in particolare la grelina, è l’ormone che a fine pasto controlla la fame e provoca il senso di sazietà.

Gli ormoni, comunicano al cervello il senso di sazietà, riducendo l’appetito e facendoci smettere di assumere cibo. Il tutto avverrebbe in circa 20 minuti, quindi mangiare una porzione ridotta di cibo, e masticarlo lentamente per questo tempo, assicurerebbe un senso della sazietà più tempestivo, facendoci smettere di mangiare.

Mangiando velocemente però, in quei 20 minuti, una persona sarebbe in grado di assumere quantità di cibo smisurate e mettere su molto peso. Mangiare lentamente invece, provocherebbe un senso di sazietà più duraturo nel tempo. Masticare il boccone per circa 40 volte, sarebbe la scelta migliore per non ingrassare o dimagrire in modo veloce e naturale.

I cibi inoltre verrebbero anche digeriti meglio riducendo anche di molto i livelli di stress. Insomma mano all’orologio e attenti a consumare il pasto entro 20 minuti e lentamente!

