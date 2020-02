Una graziosa coroncina da Principessina realizzata con un centrino di pizzo . Perfetta per una maschera di Carnevale fai da te per una bambina.

Se state realizzando un costume da Principessina per Carnevale, ecco come creare una preziosa coroncina realizzata con un centrino di pizzo. Un manufatto davvero divertente e di grande effetto che potrà essere realizzato in modo economico. Si potrà utilizzare per esempio un centrino vecchio un pochino rovinato per riciclarlo in modo creativo.

La coroncina potrà essere personalizzata nel colore e nella decorazione. Potrà essere arricchita di particolari come per esempio dei piccoli strass adesivi. Scopriamo come realizzare la corona da Principessina.

Come realizzare una coroncina da Principessina | il video tutorial

Per realizzare la coroncina da Principessina, avrete bisogno di:

centrino di pizzo

mollette

colla

vernice spray oro

glitter

amido

forbici

spillatrice

Per prima cosa si dovrà inamidare il centrino, vaporizzando l’amido su di esso in modo generoso su entrambi i lati e si lascerà asciugare. Se dopo essersi asciugato non sarà abbastanza rigido, si dovrà ripetere l’operazione.

Una volta inamidato, il centrino si dovrà colorare su entrambi i lati con la vernice spray e si lascerà asciugare. Una volta asciutto si dovrà tagliare e girare per creare la corona. Prima di chiudere la corona, si potrà vaporizzare della colla spray e cospargere di glitter dorati. Una volta chiusa con la spillatrice o anche un punto di colla a caldo, sarà pronta per essere indossata. La coroncina potrà essere colorata anche in argento e personalizzata con l’applicazione di piccole perline o strass adesivi che la renderanno ancor più preziosa.

Sarà perfetta, fermata con delle mollettine tra i capelli della bimba, per evitare che cada continuamente. Non vi resta che guardare il video tutorial!

