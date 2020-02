Antonella Clerici piange durante la conferenza stampa per la quarta serata di Sanremo 2020: “per me è stato un anno difficile”, video.

Antonella Clerici non trattiene le lacrime durante la conferenza stampa a Sanremo di fronte alle parole del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta che esalta il talento artistico della conduttrice, donna della quarta serata di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus.

Antonella Clerici piange a Sanremo 2020: “le mie sono lacrime di gioia, scusate ma è stato un anno difficile”

“Ritengo che sia una bestemmie che Antonella Clerici non stia lavorando da tempo su Rai Uno – esordisce il direttore di Raiuno Stefano Coletta in conferenza stampa a Sanremo -. È una donna autorevole e credo che debba presto tornare in tv e alla conduzione di uno show. Lei è autorevole, è coraggiosa e autentica. Non ha mai creato filtri nelle sue conduzioni – e aggiunge -. Il motivo? Forse è un asset dell’ammiraglia, anche se ora per ora ci siamo parlato molto velocemente. Lei è sempre stata gentile con me negli anni in cui ho diretto il Rai3. Vorrei costruire attorno a lei qualcosa di bello, sorprendente e innovativo”.

Le parole del direttore di Raiuno hanno colpito profondamente la Clerici che non trattiene le lacrime e spiega anche il motivo del suo pianto. “Le mie sono lacrime di gioia – afferma -. Scusate, ma ho avuto un anno difficile. Avevo proprio bisogno di sentire queste parole”.

Antonella è così pronta ad affiancare Amadeus della conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Con lei ci sarà anche Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi che, tuttavia, non sarà in prima fila come Cristiano Ronaldo che ha seguito da vicino la fidanzata Georgina Rodriguez.