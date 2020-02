Tuo figlio è un bullo? I 10 campanelli d’allarme a cui stare attenti

Tuo figlio è un bullo? Ecco i 10 campanelli d’allarme che ti indicano se tuo figlio è un bullo. Cos’è il bullismo e come aiutare tuo figlio se è vittima di cyberbullismo

Le madri spesso non si rendono conto che accanto a loro stanno crescendo un adolescente che potrebbe essere un vero e proprio bullo. Non ci si rende conto perché si pensa sempre che “il nostro bambino” non potrebbe mai avere dei simili comportamenti, eppure, al giorno d’oggi, sono molti i bulli che si fanno gioco dei bambini riducendoli a povere vittime del bullismo o, ancor più grave, del cyberbullismo. E’ dunque fondamentale saper riconoscere, con occhio critico e analitico, i comportamenti di nostro figlio per cercare di capire se davvero, dietro l’amore folle che proviamo per lui/lei, si nascondi un piccolo bullo. O, al contrario, se nostro figlio sia vittima di bullismo. In questo caso, risulta importante aiutare il bambino o l’adolescente a come difendersi al meglio da situazioni di bullismo. Scopriamo tutto sul mondo del bullismo e sui bulli

Cos’è il bullismo e come si sviluppa

Con il termine bullismo s’intende definire un comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Solitamente, i ruoli del bullismo sono ben definiti: da una parte c’è il bullo, colui che attua dei comportamenti violenti fisicamente e/o psicologicamente e dall’altra parte la vittima, colui che invece subisce tali atteggiamenti. La sofferenza psicologica e l’esclusione sociale sono sperimentate di sovente da bambini che, senza sceglierlo, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di bullo.

Ma come si riconosce un episodio di bullismo? Iniziamo con il dire che non basta un singolo episodio per definire il bullismo” che, invece è rappresentato dalla persecuzione di un bambino (aggressore o bullo) su quella di un altro coetaneo (vittima di bullismo). Principalmente il bullismo è etichettato con un comportamento base che è l’aggressività intenzionale. Cioè il bullo è intenzionato a recare danno fisico e mentale ad un altro bambino ritenuto dal bullo, debole. Il bullismo trova la sua “dimora” preferita negli ambienti sociali condivisi come la scuola.

Secondo indagini Istat sui comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, nel 2014, più del 50% degli 11/17enni è stata vittima di un episodio offensivo, irrispettoso e/o violento da parte di coetanei.

I comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo sono i seguenti:

Offese, parolacce e insulti;

Derisione per l’aspetto fisico o per il modo di parlare;

Diffamazione;

Esclusione per le proprie opinioni;

Aggressioni fisiche.

Per gli psicologi si tratta di una vera e propria emergenza, che può essere contrastata a partire dall’intervento a scuola.

Cos’è il Cyberbullismo?

Il cyberbullismo è definito come un atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi. Trova il suo habitat naturale in Internet, sui social network in modo particolare.

In questo caso, rispetto al bullismo “classico”, il bullo può mantenere nella rete l’anonimato, ha un pubblico più vasto, ossia il Web, e può controllare le informazioni personali della sua vittima. La vittima al contrario, può avere delle difficoltà a scollegarsi dall’ambiente informatico, non sempre ha la possibilità di vedere il volto del suo aggressore, e può avere una scarsa conoscenza circa i rischi insiti nella condivisione delle informazioni personali su Internet.

Proprio per queste maggiori difficoltà da parte della vittima, talvolta essa può arrivare a compiere atti davvero tragici come il suicidio adolescenziale.

Tuo figlio è un bullo? I 10 campanelli d’allarme a cui stare attenti

Il bullismo, nelle sue forme tradizionali, più fisiche e verbali, insieme alle modalità di prevaricazione messe in atto attraverso uno smartphone o la rete internet, è un problema esternamente diffuso tra i banchi di scuola. Spesso saltano agli occhi episodi particolarmente cruenti che evidenziano comportamenti fortemente aggressivi. Questo spesso induce erroneamente a pensare che il bullo sia un ragazzo particolarmente violento, con evidenti problemi familiari e scolastici, un “deviato”, che magari ha subito violenza e quindi la ripropone sugli altri. In parte è vero, ma nella maggior parte dei casi il bullo viene anche dalle buone famiglie, da quelle che apparentemente non hanno problemi, sono ragazzi che possono avere tutto, ma che evidentemente non hanno niente. Adolescenti anche che possono risultare insospettabili agli occhi di un genitore. Ecco perché i genitori hanno l’obbligo nei confronti del proprio bambino e nei confronti degli altri bimbi, captare sin da subito i primi campanelli d’allarme, qualora ve ne fossero, presenti nei comportamenti quotidiani del proprio figlio. Ecco come fare:

1. Si diverte con scherzi di cattivo gusto

Tende a divertirsi con scherzi di cattivo gusto, anche pesanti, magari rivolti a parenti, amici, fratelli o sorelle o animali. Si diverte anche se l’altro ci rimane male, non prova un senso di colpa e quando viene ripreso non capisce profondamente il senso del richiamo.

2. Usa spesso la parola “sfigata/o” quando parla

Fa spesso battute pesanti o dispregiative anche guardando la televisione o raccontando alcuni episodi che gli accadono a scuola o con gli amici o per la strada, per esempio sul peso, sull’orientamento sessuale, su modi di vestire, tendenzialmente rivolte a persone che identifica come “sfigate”.

3. Fuma o fa uso di alcolici

Può anche mettere in atto altri tipi di comportamenti devianti come per esempio fumare, fare uso di alcolici, prendere tante multe per imprudenza o negligenza.

4. Frequenta sempre e solo quel gruppetto di amici

Spesso ha le amicizie circoscritte solo a determinati ragazzi o ragazze, ad un piccolo gruppo, che di frequente prende come riferimento. Possono essere anche gruppetti che si formano solo dentro la scuola, che si rinforzano nelle chat e sui social.

5. Comunica in modo evasivo o non ascolta

Ha una modalità comunicativa eversiva ossia basata sul “sì, sì ora lo faccio”, “ sì, sì hai ragione” e poi non ascolta e non lo fa, oppure più aggressiva basata sulla volgarità, maleducazione e strafottenza anche nei confronti dei genitori.

6. E’ manesco quando gioca anche con fratelli e sorelle

Può essere anche manesco quando gioca, anche in casa con i fratelli o le sorelle. Spesso ha un atteggiamento spavaldo e tende a provocare. Si sente legittimato nei suoi comportamenti e risulta spesso menefreghista.

7. Ha problemi di rendimento scolastico e di comportamento

Può avere problemi a scuola, non solo di rendimento, ma anche e soprattutto legati al comportamento, come per esempio possono rispondere agli insegnanti, essere ripresi per il loro atteggiamento o comportamento in classe, prendono spesso note o vengono mandati dal Dirigente Scolastico.

8. Non rispetta quasi mai le regole

Ha difficoltà a rispettare le regole, gli stanno strette, tende a ribellarsi e a pretendere i suoi spazi e la libertà di movimento. Si arrabbia facilmente con la madre o il padre se non ottiene quello che vuole subito. Minaccia e usa un tono di voce aggressivo e tagliente.

9. Cerca di sottomettere i genitori con minacce continue

Talvolta tende a sottomettere anche i genitori, come per esempio se va in auto con la famiglia vuole stare per forza davanti, non lascia spazio agli altri fratelli, usa il “voglio quello e voglio quell’altro” e si impunta se non ottiene ciò che vuole, “facciamo come dico io altrimenti non vengo”. Ci sono spesso anche i ricatti e le minacce.

10. Non sopporta i gesti d’affetto

Non sopporta per niente i gesti d’amore verso gli altri ma neanche verso se stesso. Non lo vedrete mai fare una carezza o dare un abbraccio alla sorellina più piccola a alla madre. E si tiene a debita distanza da questo, rifiutando qualsiasi contatto gentile.

Ricordiamo che, generalmente, i ragazzi in fase adolescenziale possono avere alcuni di questi comportamenti appena descritti ma non per questo essere dei bulli. Se, quindi, riscontrate uno o due dei comportamenti in vostro figlio, non allarmatevi, potrebbe essere solo la fase adolescenziale in cui vostro figlio/a si sta trovando in questo periodo e che, presto, passerà. Se, invece, riscontrate più comportamenti di quelli sopra descritti, se non tutti, in vostro figlio/a, il consiglio è parlarne con uno psicologo per capire come relazionarsi ad esso e, magari, in un secondo momento, convincere il ragazzo a intraprendere un percorso di “guarigione” insieme.

Tuo figlio è vittima di bullismo? Ecco come capirlo

I segnali che possono aiutare un genitore a capire se il proprio figlio è vittima di cyberbullismo sono i seguenti:

Utilizzo eccessivo di internet.

Chiudere le finestre aperte del computer quando si entra nella camera.

Rifiuto ad utilizzare Internet.

Comportamenti diversi dal solito.

Frequenti invii attraverso Internet dei compiti svolti.

Lunghe chiamate telefoniche ed omissione dell’interlocutore.

Immagini insolite trovate nel computer.

Disturbi del sonno.

Disturbi dell’alimentazione.

Disturbi psicosomatici (mal di pancia, mal di testa, ecc.).

Mancanza di interesse in occasione di eventi sociali che includono altri studenti.

Chiamate frequenti da scuola per essere riportati a casa.

Bassa autostima.

Inspiegabili beni personali guasti, perdita di denaro, perdita di oggetti personali.

Perché si diventa bulli e vittime?

Cosa induce un ragazzo a comportarsi da bullo? E di contro, cosa determina che un altro ragazzo sia vittima di episodi di bullismo? Una serie di studi ha messo in luce che un buon concetto di sé aiuta bambini e ragazzi a ottenere dei successi, sia a livello relazionale che di rendimento scolastico. Questo significa che il concetto di sé nel bullo e nella vittima è o assente (o basso) o, al contrario troppo elevato fino ad arrivare a sfociare in narcisismo ( è il caso dei bulli).

Per concetto di sé si intende la teoria che ognuno sviluppa riguardo a se stesso; si riferisce alla percezione e alla cognizione delle proprie caratteristiche, alle credenze riguardo se stessi, le capacità, le impressioni, le opinioni che ogni individuo pensa di avere e che lo contraddistinguono dagli altri. Quindi

un basso concetto di sé : conduce alla vittimizzazione e che l’effetto di eventuali fattori di rischio è maggiore nei soggetti che hanno un basso concetto di sé e che si sentono inadeguati.

: conduce alla e che l’effetto di eventuali fattori di rischio è maggiore nei soggetti che hanno un basso concetto di sé e che si sentono inadeguati. un alto concetto di sé: viene intrapreso nei bulli come un senso di narcisismo e un tentativo di sembrare ciò che non si è. Nel caso dei bulli, per esempio, sembrerebbe che il comportamento prepotente da essi attuato sia efficace a fargli guadagnare potere, ammirazione e attenzione e, in questo modo, migliorare poi l’immagine di sé.

Un altro fattore chiave che caratterizza le vittime e i bulli è l’autostima. I bambini vittime di bullismo soffrono di scarsa autostima, hanno un’opinione negativa di sé e delle proprie competenze. Essi talvolta diventano anche un obiettivo di attrazione per il bullo, in quanto non sanno come affrontarlo. A differenza delle vittime, i bulli appaiono spesso caratterizzati da un’alta autostima. Sembrano molto ottimisti, e riescono quindi a gestire molto più facilmente i conflitti e le pressioni negative, ed è per questo motivo che riescono facilmente a coinvolgere dei seguaci nelle loro azioni di prepotenza.

(Fonte: adolescienza.it – stateofmind.it)