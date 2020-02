Tragedia a Lodi | Treno alta velocità deraglia, due morti – VIDEO

Tragedia a Lodi | Treno ad alta velocità deraglia, 2 corpi senza vita e 27 feriti. Il bilancio delle vittime crescerà? – VIDEO

Si è consumata stamani la tragedia in provincia di Lodi, quando un Treno ad alta velocità ha deragliato lasciando una scia di ben 27 feriti e 2 morti

I corpi di due macchinisti sono stati trovati senza vita dai primi soccorsi giunti in loco. La causa dell’incidente pare essere riconducibile al ribaltamento di due vetture. Ancora in corso gli accertamenti per la dinamica

