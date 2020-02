Oggi portiamo in tavola le tartare di verdure e tartare di gamberi, due preparazioni velocissime e molto semplici da preparare

Tartare, la soluzione a tanti problemi in cucina. Tartare di verdure e tartare di gamberi, sono piatti sani, veloci, gustosi, da proporre come antipasto soprattutto d’estate, ma anche come secondi oppure per rendere più accattivante un aperitivo con parenti e amici.

Potete anche giocare bene sull’impiattamento, per renderli più belli alla vista. Ma alla fine quello che conta è il gusto e questi due piatti ne hanno da vendere nonostante ingredienti, soprattutto nel primo caso, molti comuni.

La tartare di verdure è studiata per i vegetariani, anche se in realtà si adatta ai gusti di tutti. La targare di gamberi invece diventa un’idea sfiziosa anche per una cenetta romantica. Due piatti freschi, colorati, buonissimi.

Targare di verdure e di gamberi, pronte in pochi minuti

Non ci sono grandi segreti per preparare delle ottime tartare di verdure e tartare di gamberi. Le nostre come al solito sono delle idee, che potete personalizzare come volete.

Tartare di verdure (ricetta per 2 persone)

1 carota

1 avocado

mezzo finocchio

1 costa di sedano

olio di oliva extravergine

1 limone

1 fetta di pane integrale

sale

pepe nero

Preparazione:

Pulite bene il finocchio, la carota e il cuore del sedano tagliandoli a dadini. Quindi

dividete a metà l’avocado togliendogli il nocciolo. Pelateli e tagliate solo una metà anche quella a dadini. Alla fine mettete tutto in una ciotola, insieme au germogli del finocchio e al succo di un limone, quindi mescolate.

A parte, in un mixer frullate l’altra metà di avocado insieme a 2-3 cucchiai di olio, sale, pepe e, se vi piace, anche dello zenzero. Tagliate a cubetti anche la fetta di pane, leggermente tostata, e aggiungetela alle verdure assieme alla crema di avocado.

Per comporre il piatto prendete un coppapasta da 12 centimetri e riempitelo con la vostra tartare di verdure. Dategli una compattata, togliete l’anello e servite acnora con un giro d’olio. Eventualmente per arricchire il piatto ci stano bene delle mandorle leggermente tostate.

Tartare di gamberi (ricetta per 2 persone)

8-10 gamberoni freschi

1 mandarino

menta

pepe rosa

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione:

Partite sgusciando i gamberoni e togliete il filetto nero interno. Tagliateli a tocchetti, metteteli in una ciotola e aggiungete il succo di un mandarino. Quindi conditeli con la menta spezzettata con le mani, il sale, il pepe rosa e l’olio exrtravergine, poi girate per amalgamare i gusti. Per impiattare usate come prima il coppapasta e tenete in frigo per almeno una mezz’oretta prima di servire.