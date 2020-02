Scienza: “Le donne divorziate ringiovaniscono di 10 anni” | Ecco il motivo

Scienza: “Le donne divorziate ringiovaniscono di 10 anni” | A confermarlo è uno studio scientifico che spiega i motivi alla base del ringiovanimento delle donne ritornate single

Se è vero che il matrimonio faccia bene al corpo e alla mente è altrettanto vero, e a dirlo è la scienza, che il divorzio apporta dei notevoli miglioramenti nella vita di una donna. Certo, non tutti i divorzi sono facili, non sempre ci si lascia in serenità ma, si è scoperto che con il tempo, la donna divorziata cambi notevolmente (in meglio) trovando vigore e maggiore energia nella vita in genere. Sempre gli scienziati hanno chiarito come la donna divorziata ringiovanisca di ben 10 anni una volta detto “addio” all’ex marito. Forse, tra di voi qualcuna c’è passata o (purtroppo) sta per affrontare un divorzio o una separazione proprio in questo momento. Per voi, che ora vedete tutto nero e che vi sembrerà di aver perso tutto, ecco, questa “spiacevole sensazione” tra un po’ di tempo passerà, sorpassata da una bellezza che avevate dimenticato nel cassetto della biancheria intima (insieme ad essa). Rispolverate, dunque, la vostra bellezza ringiovanita insieme a quell’intimo che ancora giace nel cassetto! I motivi? Ecco acclamati dalla scienza.

Le donne divorziate ringiovaniscono di 10 anni | Lo studio scientifico

Il divorzio è una decisione dura da prendere e parecchio complessa, che comporta diversi cambiamenti nella propria vita o in quella dei propri figli, in modo particolare dal punto di vista psichico ed emozionale, e questo fatto si “aggrava” ancor di più se si è stati sposati per parecchio tempo.

Invece, risulta che a molte donne divorziare ha fatto proprio del bene (il divorzio intendo). Per molte di loro chiudere un capitolo delle loro vite diventa un’esperienza gratificante, che le fa connettere di nuovo con sé stesse e persino ringiovanire.

La scienza assicura che le donne divorziate sono più felici e in salute e ringiovaniscono di 10 anni, stando a quanto dice uno studio svolto dall’Università di Kingston. Il motivo principale sembra essere che queste donne riescono a prendersi cura di loro e la loro vita cambia completamente. Scontato? Io dico per nulla! La vita matrimoniale è piena di “cose da fare” che spesso non trovano nel marito, un valido aiuto. Basti pensare che un altro studio ha messo in luce proprio come siano i mariti a stressare le moglie 10 volte di più rispetto ai figli! E ci meravigliamo che divorziando la donna stia meglio? E’ normale. Ma scopriamo quali benefici apporterebbe il divorzio alla donna sul punto di vista fisico e mentale.

I benefici che le donne traggono dal divorzio

Sono molti i benefici che le donne traggono dal divorzio. Sebbene all’inizio possano passare per un processo depressivo normale e momentaneo, quando passa, queste donne riprendono in mano la loro vita e realizzano molti cambiamenti positivi e, non per ultimo, diventano anche più avventuriere nello spirito e nell’animo. Vediamo, nel dettaglio quali sono i benefici che le donne possono avere dal divorziare dal proprio marito

Le donne ritrovano il proprio spazio personale , ritrovano del tempo per sé stesse, conoscono persone nuove, ritrovano le vecchie amicizie e possono dedicarsi ad attività che amano. La fine di un rapporto malato permette alla ex moglie di concentrarsi su di sé e sui propri bisogni e necessità. Una sorta di sano ripiegamento su se stesse.

, ritrovano del tempo per sé stesse, conoscono persone nuove, ritrovano le vecchie amicizie e possono dedicarsi ad attività che amano. La fine di un rapporto malato permette alla ex moglie di concentrarsi su di sé e sui propri bisogni e necessità. Una sorta di sano ripiegamento su se stesse. Le donne divorziate crescono passo a passo , non c’è felicità più grande di quella di raggiungere un obiettivo al quale si è dedicato del tempo. Non hanno paura di lasciare indietro ciò che può far loro ricordare il passato. Liberandosi del passato, le ex mogli si sentiranno “più leggere” in modo da affrontare le fasi successive della loro nuova vita con uno spirito positivo.

, non c’è felicità più grande di quella di raggiungere un obiettivo al quale si è dedicato del tempo. Non hanno paura di lasciare indietro ciò che può far loro ricordare il passato. Liberandosi del passato, le ex mogli si sentiranno “più leggere” in modo da affrontare le fasi successive della loro nuova vita con uno spirito positivo. Le donne divorziate ritrovano la pace attorno a loro. Non ci sono più discussioni. Arriva un periodo di purificazione, la loro coscienza è in pace, quelle guerre interne che c’erano per via di certe situazioni spariscono.

attorno a loro. Non ci sono più discussioni. Arriva un periodo di purificazione, la loro coscienza è in pace, quelle guerre interne che c’erano per via di certe situazioni spariscono. Le donne divorziate ritrovano la forma fisica e la mantengono nel tempo. Cercano di mantenersi bene fisicamente e di sentirsi felici quando si guardano allo specchio: in molte fanno sport e stanno attente alla loro alimentazione. Passate le preoccupazioni e lo stress, ci si occupa di quello che ci piace e magari, potendo, si va a passare del tempo in una spa, che certo male non fa.

Il divorzio non deve essere visto come un fallimento, può anche essere positivo, senza per questo augurarci che diventi una moda.

(Fonte: lascienza.net)