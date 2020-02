Scopri che tempo farà domani, venerdì 7 febbraio, nelle principali aree della Penisola, incluse temprature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo ci preparano ancora una volta ad affrontare una nuova giornata cercando di tenere alla larga eventuali imprevisti.

Bruschi cali di temperatura, piogge improvvise o una temperatura più elevata che ci faccia sudare senza preavviso potrebbero minare infatti la serenità della nostra giornata. Meglio allora sapere per tempo che cosa il cielo ha in serbo per tutte noi così da arrivare preparate a dovere.

Previsioni meteo domani, venerdì 7 febbraio

Ecco allora le previsioni del tempo per questo venerdì 7 febbraio, un prospetto più che dettagliato che, per ogni zona dello Stivale, ci illustra temperature, precipitazioni e molto altro ancora.

Premettiamo che sarà senza dubbio il sole il vero protagonista del meteo per la giornata di domani, capace di portare con sé anche un lieve aumento delle temperatura, dettaglio che certo non guasta in una settimana alquanto rigida.

Vediamo però più nel dettaglio come si articolerà la situazione. Arrivano le previsioni meteo di domani. Non resta che incrociare le dita e… stare a vedere!

Nord

Le condizioni atmosferiche del settentrione appaiono in prevalenza ben assolate, fatta eccezione per qualche fastidiosa nuvola sparsa che va formandosi sulla Liguria, soprattutto lungo le ore serali. Le temperature si registrano qui in lieve aumento, con massime comprese tra i 10 e i 14 gradi.

Centro

Un cielo ampiamente soleggiato quello delle regioni centrali della Penisola, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità residua in arrivo sulla Toscana, soprattutto quella settentrionale. Anche qui temperature in lieve aumento, con massime che si assesteranno tra i 9 e i 14 gradi.

Sud

Anche sulle regioni meridionali si registrano condizioni di Sole prevalente, eccezion fatta per qualche annuvolamento che imperverserà tra Puglia, Basilicata e Nord della Sicilia. Le temperature appaiono anche qui in lieve aumento, con massime che ondeggeranno tra i 9 e i 14 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com