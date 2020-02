Ecco gli alimenti che devo e non devo lavare prima della cottura

Non tutti gli alimenti che portiamo a tavola è da lavare, ma ci sono degli accorgimenti fondamentali per il benessere.

Ogni alimento deve essere lavato prima di essere cucinato e mangiato. Questa è una delle regole che impariamo fin da piccoli ed è tra le prime cose che ci vengono insegnate. Oggi noi di CheDonna con questo articolo faremo scoprire andremo a vedere che alcune volte queste credenze non sono proprio esatte. Per togliere i batteri da un alimento alcune volte non è sufficiente solamente la passata dell’acqua sotto il rubinetto. Vedremo addirittura che ci sono alimenti che è meglio non sciacquare nemmeno, altrimenti rischiamo di fare peggio.

Passiamo in rassegna tutti i principali alimenti, le uova, la carne bianca e rossa e le verdure e vediamo come comportarci caso per caso in modo da non commettere errore e danneggiare la nostra salute.

Gli alimenti da lavare e quelli no

Uova

Partiamo dalle uova proprio perché è uno dei casi particolari. Se siamo abituati a sciacquare bene togliamoci questa abitudine. Soprattutto quelle nuove del supermercato sono trattate con una sostanza che le protegge dalle contaminazione e questa sostanza si trova sul guscio. Sciacquandole non facciamo altro che rimuovere questa pellicola mettendo il nostro uovo a rischio batteri.

Pollo e carne

A chi non è mai stato detto di lavare il posso prima di consumarlo? Beh, possiamo dire che non basta. Tra i batteri del posllo c’è anche la salmonella molto pericolosa per l’uomo. Lavarlo con l’acqua però non basta, anzi potrebbe contribuire alla diffusione.

Per essere sicuri di mangiare il pollo avendo eliminato ogni rischio dobbiamo subito cuocerlo e buttare subito l’acqua che si forma all’inizio continuando poi la cottura. Stesso discorso vale per la carne, che non deve essere lavata ma subito cotta (e buttata la prima acqua).

Pasta

La pasta è uno degli alimenti più amati dagli italiani e se si chiede a qualsiasi cuoco ti dirà di non sciacquarla mai, perché così si va a togliere l’amido. Noi vi consigliamo però di farlo in caso di pasta fredda e insalata di pasta.

Funghi

No assolutamente al lavaggio per i funghi che vanno solo puliti con la spazzola in modo da togliere la terra. La cottura poi toglierà tutti i batteri. L’acqua andrebbe a rovinare il gusto e non li renderà puliti.

Alimenti che devono essere disinfettati

Passiamo infine agli alimenti che devono essere assolutamente disinfettati. Lo sanno bene le donne incinte che sono obbligati a farlo in caso di gravidanza. Ecco gli alimenti che dobbiamo lavare con acqua e bicarbonato o amuchina: frutta e verdura con buccia commestibile e non, frutta secca frutta disidratata.