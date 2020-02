Coronavirus | E’ morto il Dottor Lì, il medico che scoprì il virus ma che non venne creduto dai suoi superiori e fu invitato a tacere

Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima lungo la sua strada. E’ morto, a causa della malattia, Il medico che scoprì il coronavirus, colui che inizialmente non fu creduto.

Il Dottor Lì non solo non venne creduto, ma venne anche minacciato dalle autorità di non diffondere la notizia, accusandolo di fare disinformazione.

Il medico è diventato l’emblema del virus attraverso uno scatto che lo ritrae nel suo letto di ospedale, mentre mostra fiero il suo cartellino di riconoscimento.

Il Dottor Lì è diventato il simbolo di questa scoperta, scoperta a cui nessuno voleva credere.