Alessia Macari | La “Ciociara” felice e innamorata con Oliver Kragl – FOTO

Alessia Macari festeggia un anno di matrimonio con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, il post su Instagram della showgirl commuove i fan.

Relax e tranquillità per Alessia Macari, la celebre showgirl famosa per aver incarnato la “Ciociara” nella trasmissione “Avanti un altro”, prima dei suoi prossimi impegni si prende qualche momento per sé stessa. La giovane vive i suoi attimi di libertà lontano dai riflettori, fuggendo dagli sguardi indiscreti. Ad inizio anno, ad esempio, era alle Maldive per accogliere il 2020 fra tenerezze, divertimento e amore in compagnia della sua dolce metà. Il centrocampista del Benevento Oliver Kragl.

La Macari è molto riservata per quel che riguarda le proprie abitudini, tuttavia ai suoi followers regala stralci di quotidianità per lasciar trasparire quanto – malgrado il successo, in evoluzione – sia comunque rimasta semplice e genuina. D’altronde, la fama glielo impone: persino negli studi con Bonolis, non è mai apparsa sopra le righe.

Alessia Macari: “Un matrimonio felice con il mio bomber Oliver”

Semmai a risaltare è sempre stata la sua spontaneità che accompagna forme invidiabili in un fisico proporzionato e intrigante: a sottolinearlo sono i fan che, appunto, sin da quando era in spiaggia alle Maldive (qualcuno anche prima), non hanno potuto fare a meno di notare la prorompente forma della Macari pronta a meravigliare addirittura i più scettici. Non solo foto in costume, sul suo profilo Instagram c’è persino spazio per condivisione di siparietti divertenti e scene di vita quotidiana.

Recentemente la “Ciociara” ha ricordato l’anniversario di matrimonio con Kragl, ricevendo un considerevole numero di consensi fra commenti e like. A colpire è la frase che accompagna lo scatto, ormai datato di un anno, all’uscita dalla chiesa: rigorosamente in bianco e nero, per conferire importanza ad un certo vissuto che (speriamo) rimarrà indimenticabile.

“Un matrimonio di successo richiede di innamorarsi più volte della stessa persona”, la Macari – a giudicare dal suo sguardo perennemente appagato – deve esserci riuscita. Vale lo stesso per Kragl che ha sempre ammesso – in maniera poetica – quanto con Alessia abbia “realizzato il gol più bello”. A questo punto non resta che auspicare un futuro roseo ad una coppia patinata che, però, non smette di emozionarsi ed emozionare. Sui social ma anche, e soprattutto, nella vita.

