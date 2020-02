Uomini e Donne | L’opinionista Tina Cipollari è pronta alle nozze bis con l’imprenditore, e nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. La reazione di Kikò Nalli non è tardata ad arrivare

Tina Cipollari, dopo aver deciso di porre fine al suo matrimonio con Kikò Nalli, da cui ha avuto ben tre figli, ha ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Le cose tra i due starebbero andando più che bene, tant’è che hanno deciso di convolare a nozze. La notizia è stata data dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, e come prevedibile non è mancata la reazione dell’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. Cosa avrà mai detto Kikò Nalli sul matrimonio di Tina Cipollari?

L’ex concorrente del Grande Fratello sembra essere favorevole a questa nuova unione, tant’è che ha lasciato un bel like al post di Riccardo Signoretti in cui annunciava il lieto evento.

Un’unione, questa di Tina di Uomini e Donne e Vincenzo, approvata anche da Kikò.

Leggi anche:

Trono Over | Ida Platano insieme a Mario Balotelli: cosa è successo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Uomini e Donne | Tina Cipollari si sposa con Vincenzo: l’annuncio

Tina Cipollari, che durante la scorsa registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha lanciato un appello agli ex fidanzati di Gemma, sarebbe pronta a convolare a nozze.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti afferma che in questi giorni, come è possibile vedere dalle foto pubblicate sul nuovo numero, Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari si sono riuniti per dare la notizia anche ai figli all’opinionista di Maria De Filippi.

I ragazzi avrebbero reagito di buon grado di fronte alla novità, vista la felicità della loro mamma.

Sembrano essere lontani ormai i tempi in cui si dava la coppia per spacciata. Qualche settimana fa, infatti, Vincenzo aveva rotto il silenzio sulla presunta crisi di coppia, affermando che sono più innamorati che mai ma che per i rispettivi impegni lavorativi, in due città differenti, non possono di certo vedersi tutti i giorni.

Tina Cipollari di Uomini e Donne è pronta ad indossare di nuovo l’abito da sposa.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Tina Cipollari si sposa: Maria De Filippi testimone?

Non è ancora stata rivelata la data del matrimonio di Tina Cipollari, ma probabilmente l’opinionista di Maria De Filippi ha intenzione di organizzare il tutto in gran segreto, lontano da occhi indiscreti, per poi rivelare del matrimonio quando la cerimonia sarà conclusa.

Il dubbio del pubblico di canale 5 però ora resta soltanto uno: Tina inviterà Kikò Nalli al suo matrimonio con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara? Staremo a vedere cosa accadrà. Di certo, non si sono lasciati in cattivi rapporti.