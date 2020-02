Sanremo 2020 | Georgina Rodriguez pronta per l’Ariston, atteso anche CR7

Georgina Rodriguez sarà a Sanremo nella serata di domani. L’influencer e modella argentina affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Atteso anche Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez sarà a Sanremo al fianco di Amadeus, la kermesse musicale è appena cominciata e già si susseguono i primi rumors ed alcune indiscrezioni che riguarderebbero la modella argentina che sarà all’Ariston il 6 febbraio. A 24 ore di distanza la domanda resta: Cristiano Ronaldo sarà con lei?

Amadeus, fra le polemiche, non a caso, l’ha presentata come “la fidanzata di CR7”. Lei è molto di più, siamo d’accordo, ma è altrettanto lecito pensare che la 26enne sudamericana sia stata scelta come co-conduttrice anche perchè la speranza ultima resta quella di vedere il campione bianconero all’Ariston: inutile girarci intorno.

Georgina Rodriguez a Sanremo, un assist per Ronaldo?

È successo anche ad altre conduttrici della kermesse – che in passato erano definite vallette – per dare quel tocco in più di glamour e gossip in grado di far decollare la serata con curiosità e aneddoti specifici. Si pensi ad Ilary Blasi, all’Ariston nel 2006, l’anno del Mondiale azzurro: la sua presenza lì voleva dire, in qualche maniera, avere Francesco Totti a Sanremo. Inoltre il Campione del Mondo, mesi prima del trionfo a Berlino con la Nazionale, era infortunato. La sua presenza in platea durante la manifestazione canora ha garantito agli addetti ai lavori del Festival un’esclusiva non da poco, se consideriamo anche la rarità con cui quattordici anni fa l’ex capitano si concedeva dinnanzi alle telecamere. Tutt’altra cosa rispetto ad oggi.

Attualmente, l’ospite inconsapevolmente più atteso è proprio Cristiano Ronaldo per carisma, attrattiva e seguito. Ciliegina di una torta già ricca di spunti e prelibatezze che incanalano il Festival di Sanremo 2020 fra i più positivi per impatto mediatico già dopo la prima serata. Secondo Dagospia, ci sono buone possibilità che il campione faccia visita nella Città dei Fiori e assista alla serata della sua amata.

Infatti, il fuoriclasse lusitano avrebbe raggiunto Georgina in Riviera: la coppia, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe cenato insieme in un ristorante riservato appositamente per loro. Lontano da occhi indiscreti. Sarebbe questo il primo pezzo dell’ampio puzzle che porterebbe domani CR7 in prima fila all’Ariston: “La signora Ronaldo porterà il campione bianconero in prima fila? Per il momento non ci sono certezze ma gira voce che nei giorni scorsi CR7 avrebbe raggiunto la Riviera per cenare con la compagna. Per l’occasione avrebbe prenotato un ristorante libero da clienti e interamente a loro disposizione. Bocche cucite. Quando si dice fare le cose in grande“, scrivono Giuseppe Candela e Alberto Dandolo su Dagospia. Sperare è lecito, crederci anche. La presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo, dunque, non è da escludere.

A quel punto bisognerà capire in che modo Amadeus gestirà la situazione, Totti – più d’una decade fa – si lasciò catturare dalla goliardia e cordialità degli altri conduttori della kermesse (Giorgio Panariello e Victoria Cabello). Chissà se lo juventino sarà altrettanto affabile, oppure opterà per un comportamento più posato: sicuramente i palcoscenici – fra sport e spettacolo – non lo spaventano. Ma, come dice anche la famosa canzone, Sanremo è Sanremo.

