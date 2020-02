La 70esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata ieri sera con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52,2% di share.

«52,2%! Mi…a!», cinguetta Fiorello su Twitter, commentando lo share più che soddisfacente che ha salutato l’esordio di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo.

L’inedita conduzione di Amadeus affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal sembra aver avuto un impatto più che soddisfacente sugli spettatori, affascinati probabilmente anche da blasonate incursioni sul palco quali quelle di Tiziano Ferro o Al Bano e Romina.

Il pubblico accoglie dunque con entusiasmo il Festival di quest’anno. Ma vediamo nel dettaglio i numeri che descrivo lo share della prima serata.

Sanremo 2020 ascolti soddisfacenti all’esordio

Lo scorso anno la prima parte della serata inaugurale (quella che arrivava fino alle 23.56) era stata seguita da 12.282.000 spettatori, con il 49,4% di share, mentre la seconda (dalle 00.01 all’1.14) aveva ottenuto 5.120.000 spettatori con il 50,1%.

Quest’anno le cifre appaiono decisamente una scesa: la prima parte della serata, quella andata in onda dalle 21.35 alle 24, è stata seguita da 12.480.000 di spettatori con il 51,24%di share; la seconda (dalle 24 alla 1.24) invece ha raggiunto i 5.698.000 spettatori con il 56,22% di share.

La formula degli ospiti fissi e della inedita conduzione di Amadeus pare dunque esser stata una scelta vincente da parte di Mamma Rai. Il resto lo hanno sicuramente fatto i soliti abiti mozzafiato e un pizzico di sana curiosità per i cantanti in gara, una serie di nomi abilmente mixati tra vecchie glorie e nuovi giovani talenti, tanti figli di seguitissimi talent show (da X Factor a Amici).

Buona la prima dunque per il Festival della canzone italiana che sembra esser tornato in grande stile per il suo settantesimo compleanno. Continuerà sulla buona strada? Non resta che attendere le prossime serate per scoprirlo.