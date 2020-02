Psiche | Le 5 domande da porti se devi prendere una decisione importante che ti potrebbe cambiare la vita. Ecco come uscire dall’indecisione quando ti trovi davanti ad un bivio. e non sai che via scegliere

A volte prendere decisioni nella vita di tutti i giorni non è sempre facile. Spesso, quando ci troviamo difronte ad un bivio rimaniamo lì, fermi, in attesa di “scegliere” la strada giusta, non sapendo in realtà quale sia. Ecco che allora attendiamo, un po’ impazienti, su quale direzione prendere, quale sia la scelta giusta, ecc. ecc. E se poi sbagliamo scelta? Ci arrovelliamo la mente e i pensieri. Magari sono settimane, se non addirittura mesi che sei tormentato e non sai quale strada prendere. Quando pensi di aver finalmente preso la decisione definitiva, inevitabilmente qualche elemento ti fa tornare sui tuoi passi. Magari:

Sei all’ ultimo anno del liceo e devi scegliere la tua facoltà universitaria.

e devi scegliere la tua facoltà universitaria. Stai per laurearti e sei preoccupato dalla difficile situazione lavorativa che ti aspetta.

e sei preoccupato dalla difficile situazione lavorativa che ti aspetta. Hai già un lavoro, ma non ti soddisfa e vorresti dare una svolta alla tua vita professionale.

Insomma, scegliere una direzione tra due vie non è facile, se non hai le idee chiare e non conosci la Tecnica della Bussola! Non molto conosciuta questa tecnica, o modello, è utilissima per migliorare la vita di tutti i giorni, semplicemente seguendo le linee guida che a breve vedremo.

Le 5 domande da porti se devi prendere una decisione importante

Conosciuta come modello della bussola, questa “tecnica” è in realtà molto semplice e si basa su 5 punti fondamentali, domande che dovremmo porci ogni volta che dobbiamo prendere una decisione importante. Certo, sarebbe poi utile scrivere tutto su carta, a volte infatti mettere le cose nero su bianco è di grande aiuto. Fondamentalmente questa tecnica ti dice che, ogni volta che ti trovi a prendere una decisione importante, devi:

Porti 5 semplici domande .

. Scegliere tra una delle possibili 6 vie d’azione alternative.

Vediamo nel dettaglio domande e vie d’azione.

Le 5 domande che devi porti per prendere decisioni

Ogni volta che ti trovi di fronte ad un bivio, prendi un foglio di carta, un bloc notes digitale o il tuo diario personale. Su questa pagina bianca scrivi e rispondi alle seguenti domande.

1. Da dove veniamo? Non ci si riferisce alla vostra città natale, ma alle circostanze. Voglio dire, qual è il vostro background, quali sono le vostre origini, quali sono gli eventi più significativi della vostra vita, quelli che vi hanno portato a questo punto. È come riportare in vita alcuni eventi o decisioni che hanno veramente segnato il corso della vostra esistenza.

2. Cosa è veramente importante per voi? Elencate quattro cose alle quali no potreste assolutamente rinunciare nella vostra vita, senza le quali la vita non sarebbe la stessa. Questi sono i vostri quattro punti cardinali.

3. Chi conta veramente nella vostra vita? Mi riferisco a persone che possono realmente influenzare le vostre decisioni, persone che ascoltate e di cui vi fidate.

4. Cosa vi trattiene? Sicuramente a volte non avete preso una decisione perché qualcosa vi tratteneva; c’è un ostacolo o una persona che vi tengono bloccati nella vostra situazione attuale, qualcosa che vi spaventa? Riportate tutti questi problemi che vi trattengono su di un foglio di carta.

5. Cosa vi motiva? Allo stesso modo, ci devono essere aspetti della nuova situazione in cui vi trovate che vi animano, che trovate attraenti. Scrivete anche questi.

Se preferisci, una volta risposto a queste 5 domande, puoi anche costruire una mappa concettuale, evidenziando le parole chiave che contraddistinguono le tue risposte. Queste domande ti aiuteranno a fare chiarezza e a prendere una decisione ben ponderata. Spesso però ci troviamo di fronte, non ad un bivio, ma ad un incrocio infernale con infinite strade. Per questo motivo, il modello decisionale della “bussola”, per darci una direzione, ci suggerisce soltanto 6 possibili vie d’azione. Potrebbe interessarti anche: Test | Scopri come la tua data di nascita influenza la tua personalità La scelta giusta? Trovala attraverso le 6 linee di azione Dopo aver chiarito le cose veramente importanti della vostra vita ed anche gli ostacoli e problemi che vi trattengono, è giunto il momento di prendere una decisione. A questo proposito, il modello della bussola ci offre 6 linee d’azione. 1. La soluzione che vi affascina. Qual è la soluzione che più vi convince, quella che vi affascina completamente? Se in passato avete seguito il vostro istinto e avete avuto successo, se amate le nuove esperienze e le persone per voi importanti vi sostengono, allora ci sono buone probabilità che questa sia la via giusta per voi. 2. La soluzione che avete sempre sognato. A volte questo percorso non è il più facile, ma è quello che corrisponde alle vostre aspirazioni, ai valori e al vostro sistema di credenze. Se avete intenzione di scegliere questa soluzione, è necessario avere una forte motivazione dato che richiederà dei sacrifici. 3. La soluzione più razionale. Cosa vi suggeriscono le persone di cui vi fidate, coloro che normalmente prendono decisioni prudenti e logiche? Se questo è importante per voi e si vuole ridurre il livello di rischio per la sicurezza, questa è la soluzione migliore. 4. La soluzione più comune. Se siete una persona attaccata ai costumi e le abitudini sono importanti per voi, forse seguire un percorso comune è l’opzione migliore. Apportando le necessarie modifiche naturalmente. 5. La soluzione meno comune. Se le vostre giornate sono noiose, ripetitive e soffocanti, allora potreste avere bisogno di intraprendere un cammino poco tradizionale. Dopotutto, non andrete incontro a niente di peggio di quello che state vivendo! 6. Tornare sui propri passi. A volte la soluzione non è quella di andare avanti, ma tornare indietro e ridisegnare i vostri obiettivi. Basta regolare i conti con il passato e poi si può ricominciare ad andare avanti. Sebbene il modello della bussola si riferisce a prendere una sola via, a volte alcuni di questi percorsi si sovrappongono. Ad esempio, può essere che la soluzione che vi affascina sia quella di intraprendere un cammino sconosciuto, ma prima volete tornare un poco indietro per continuare poi in avanti. La parte interessante del modello della bussola è che permette di mettere tutto nero su bianco prima di prendere una decisione attraverso le 5 domande sopra descritte che, ognuno di noi, deve porsi al fine di arrivare alla giusta scelta.