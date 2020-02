Monologo Rula Jebreal Sanremo 2020 | Selvaggia Lucarelli: “ecco come è nato”

Monologo Rula Jebreal Sanremo 2020 sulle donne contro ogni forma di violenza: Selvaggia Lucarelli, sui social, svela come è nato.

Il monologo di Rula Jebreal sulle donne e contro ogni forma di violenza è stato il momento più toccante della prima serata del Festival di Sanremo 2020. Le parole della giornalista hanno profondamente commosso sia il pubblico dell’Ariston che i telespettatori, ma come è nato il monologo della Jebreal? A svelare tutto raccontando esattamente come è nato il toccante discorso della giornalista è Selvaggia Lucarelli.

Se il monologo di Diletta Leotta ha spaccato l’opinione pubblica ricevendo anche durissime critiche, quello di Rula Jebreal ha messo tutti d’accordo. Il toccante discorso di Rula Jebreal sulle donne ha colpito profondamente non solo il mondo femminile, ma anche quello degli uomini che hanno riflettuto sulle parole pronunciate dalla giornalista.

Il monologo di Rula Jebreal porta la firma anche di Selvaggia Lucarelli che, con un post pubblicato su Instagram, ha raccontato come è nato.

“Ora che lo ha svelato lei, posso dirlo anche io. Tra le cose più belle che ricorderò del mio lavoro c’è questa: la telefonata di Rula una settimana fa, il nostro incontro, quel vino rosso biologico che ci ha fatto ridere un tono più alto del dovuto e le tante cose serie che ci siamo dette, comprese quelle che ha generosamente raccontato ieri sera. E’ stato bello collaborare con lei e i suoi autori sanremesi, anche se da lontano, per un evento così importante, scriverle le parole che avete amato in tanti ieri sera, consigliarla e vederla così bella e commossa.

Rula, ieri, si è presa i suoi 12 minuti su quel palco e lo ha fatto come andava fatto. Con grazia e il piglio giusto. Il suo.

Grazie Rula”.



“Donne che fanno squadra e arrivano alla testa e al cuore”, è il commento al post di Antonella Clerici mentre Laura Torrisi ha aggiunto – “Come ho detto ieri con altre parole, persone e cose VERE in generale, arrivano quando passa un supplemento d’Anima. E Rula è arrivata tanto. Anche grazie a te Selvaggia Lucarelli. L’ennesima prova che le donne unite possono molto”.