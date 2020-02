Scopri qual è l’emozione che fai maggiormente fatica ad esprimere e perché in base al tuo segno zodiacale.

L’emozione è qualcosa di profondo, che coinvolge interamente e che oltre a darci una maggior conoscenza di noi stessi, se ben comunicata, ci aiuta a farci comprendere meglio dagli altri. Saperle riconoscere ed esprimere è quindi qualcosa di importante sia per poter vivere meglio che per avere rapporti interpersonali soddisfacenti. A volte, però, capita che alcune persone non riescano ad esprimersi al massimo o che abbiano addirittura grandi difficoltà nell’esprimere determinate emozioni.

Ciò può dipendere dal modo di essere, da esperienze a volte traumatiche del passato o, più semplicemente, dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

Quando si parla di emozioni, quindi, l’argomento diventa particolarmente delicato ed è solo affrontandolo con sincerità e voglia di capirsi fino in fondo che sarà possibile arginare ogni possibile paura. E questo perché tutti abbiamo almeno un’emozione che fatichiamo ad esprimere. E visto che conoscere la propria può essere un buono spunto per iniziare a conoscersi meglio, oggi dopo aver visto perché i vari segni dello zodiaco pensano sempre al peggio e qual è la qualità da mostrare per piacere agli altri segni zodiacali, conosceremo l’emozione che ognuno di noi esprime con fatica in base al proprio segno zodiacale. Trattandosi di emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

Astrologia: l’emozione che fai fatica ad esprimere in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’insicurezza

Per quanto c’è da dire che per te sentirsi insicuri è una cosa che capita raramente, a volte anche tu ti trovi a non essere sicura dei tuoi mezzi e a temere l’evolversi di una determinata situazione. Quando ciò accade, finisci con il sentirti fragile, a tratti persa e bisognosa di sostegno. Purtroppo, però, la maschera di solidità che sei solita indossare ti impedisce di esprimere ciò che provi, creandoti un vuoto attorno che finisce con l’amplificare le tue emozioni. Si tratta di un problema che potresti evitare “semplicemente” imponendoti di mostrarti agli altri anche con le tue fragilità. Basterebbe una persona sola, della quale ti fidi e alla quale affidare ciò che tieni ben stretto nel cuore. Farlo ti donerebbe una leggerezza che non immagini e che con il tempo ti renderebbe addirittura più forte e sicura di te.

Toro – La paura

Alle volte ti capita di aver paura di qualcosa. Si tratta per lo più di emozioni difficili da definire e rivolte verso l’ignoto più che verso situazioni precise e delle quali conosci i contorni. Questa sensazione di precarietà ti fa sentire vulnerabile e a tratti in difetto. Come se non saper dare un nome preciso alle tue paure fosse qualcosa della quale vergognarsi. Ciò ti spinge a non parlarne con altri e a mostrarti sicura di te in qualsiasi circostanza. La verità, però, è che spesso puoi apparire nervosa senza motivo. Un modo di essere che alla lunga potrebbe portarti a problemi di comunicazione con le persone che ti stanno intorno. Imparare ad esprimere ciò che provi e chiedere aiuto per decifrare le possibili cause delle tue paure, sarebbe invece un buon modo per avvicinarti agli altri e per sentirti meno sola, proprio quando la solitudine è l’ultima cosa della quale hai bisogno.

Gemelli – L’ansia

Una delle emozioni che detesti provar e che non ami condividere è l’ansia. Il problema è che quanto la vivi, fai davvero fatica a gestirti, specie se ti trovi con altre persone. Per non far capire come ti senti, cerchi infatti di indossare una maschera che il più delle volte non mette in risalto il meglio di te. Il rischio è infatti quello di risultare scontrosa e antipatica senza che gli altri ne capiscano il motivo. Confidarti almeno con coloro che reputi amici sarebbe invece la scelta più saggia e in grado di farti comprendere da un alto e sollevarti dall’altro. Un modo come un altro per sentirti più in armonia con gli altri e attenuare al contempo le tue ansie che spesso hanno proprio bisogno di una parola di conforto da parte di chi ti conosce bene.

Cancro – La paura dell’abbandono

La tua paura più grande è sicuramente la paura di essere abbandonata dagli altri e questa è per te un’emozione difficile sia da vivere che da comunicare. Quando ti trovi a sperimentarla finisci infatti con il diventare insicura e nervosa e ciò ti spinge a mostrare aspetti del tuo carattere che solitamente tieni ben nascosti. Purtroppo, senza esprimere questa tua fragilità, finisci con il rischiare di peggiorare le cose, spingendo le persone che vorresti al tuo fianco e che temi di perdere a prendere le distanze. L’unica scelta giusta da fare sarebbe quindi quella di esprimere come ti senti e di esternare quella che reputi una debolezza ma che se dichiarata nel modo giusto, può portare gli altri a comprenderti meglio e a venirti persino incontro per rassicurarti circa le loro intenzioni nei tuoi confronti.

Leone – La gelosia

È difficile per te comunicare emozioni che consideri negative e tra queste c’è di sicuro la gelosia che, unita all’invidia, può rappresentare uno dei tuoi talloni d’Achille. Quando ti capita di essere gelosa di qualcuno, tendi a non dirlo ma a mostrarti più dura del solito. Ciò, ovviamente, crea solo confusione negli altri, spingendoli a non capire il perché di certi tuoi atteggiamenti. Basterebbe invece ammettere di tenere molto a loro per far si che la tua emozione si trasformi in qualcosa di positivo che, tra le altre cose, li aiuterebbe a comprenderti meglio. Provarci e riuscirci sarebbe sicuramente un buon modo per fare dei passi avanti nei rapporti interpersonali e per sentirti più sicura di te e, ovviamente, delle persone che ti stanno accanto.

Vergine – La paura di perdere tutto

La tua paura più grande? Quella di perdere tutto ciò che hai e a cui tieni. Se da un lato, questa dipende dal tuo modo negativo di vedere le cose, dall’altro è anche un’emozione che fai fatica ad accettare e ad ammettere persino a te stessa. È ovvio, quindi, che nel momento in cui ti trovi a viverla finisci con il mostrarti nervosa senza un motivo apparente. Inutile dire che questo è proprio il primo passo per perdere davvero chi ami mentre per quanto riguarda le cose, parlarne con gli altri potrebbe esserti d’aiuto. Tante volte, infatti, vivi paure infondate ma che se non espresse tendono ad ingigantirsi. Paura che se condivise con gli altri possono invece ridimensionarsi, portandoti a sentirti più serena e leggera e, ovviamente, più aperta e disponibile anche verso gli altri.

