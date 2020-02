Pauroso incidente all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, il secondo della città: un Boeing in arrivo da Izmir all’atterraggio si è spezzato in tre parti

Grande paura ma per fortuna nessuna nell‘incidente aereo di questi pomeriggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, il secondo scalo cittadino che serve soprattutto per i coli interni. Un Boeing 737-86J della compagnia turca Pegasus Airlines, che era decollato da Izmir (la nostra Smirne) in direzione di Istanbul è uscito di pista in fase di atterraggio.

L’apparecchio si è spezzato in tre parti e al momento dell’impatto è anche scoppiato un incendio, ma secondo le prime informazioni ufficiali ci sarebbero soltanto alcune persone ferite tra i 177 passeggeri ai quali si aggiungono anche i membri dell’equipaggio. Ci sono comprensibilmente diverse persone sotto shock, mente il traffico su quello scalo è stato tutto deviato.