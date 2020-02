Pago e Serena svelano la loro strategia al Grande Fratello Vip.

Ritrovatisi insieme nella casa del Grande Fratello Vip, Pago e Serena non hanno esitato a riavvicinarsi. Nel farlo, però, hanno commesso un errore di valutazione.

Parlando di Patrick Pugliese, Pago ha infatti consigliato a Serena di stargli vicino per evitare l’eliminazione. Una mossa che al pubblico da casa non è piaciuta affatto. Tanto che si parla già di strategie.

