Ecco perché i polmoni degli ex fumatori guariscono

Secondo una recente ricerca scientifica britannica, i polmoni degli ex fumatori tornerebbero in salute dopo lo stop alla nicotina, una bella notizia per tutti coloro decidano di smettere con il vizio del fumo.

Buone notizie per chi ha smesso di fumare e un incentivo in più per chi vuol smettere con le sigarette. Una recente ricerca britannica ha dimostrato che i polmoni degli ex fumatori sarebbero in grado di guarire. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature e sarebbero davvero sorprendenti.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Wellcome Sanger Institute e della University London College.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Curiosità | Bere caffè di sera non impedisce il sonno

Smettere di fumare guarisce i polmoni

Contrariamente a quanto si è pensato per anni, smettere di fumare non soltanto fa bene alla salute ma permette ai polmoni di tornare in salute. Questo ciò che è emerso da una recente ricerca britannica in cui gli scienziati, hanno messo in confronto i polmoni dei fumatori con quelli degli ex fumatori.

La ricerca rientra nel progetto Mutographs of Cancer ed i risultati della ricerca sono stati davvero sorprendenti. L’obiettivo della ricerca era individuare meglio le cause del cancro, di cui ancora si sa sempre troppo poco ed i ricercatori hanno messo in evidenza come smettere di fumare non soltanto eviterebbe che i polmoni si danneggino ulteriormente ma le cellule sane e non danneggiate funzionerebbero come ausilio nella ricostruzione del rivestimento delle mucose delle vie aeree.

I danni alle cellule infatti provocherebbero fino a 10 mila mutazioni genetiche in grado di agevolare la moltiplicazione delle cellule cancerose. Chi smette di fumare dunque, oltre a ritrovare una vita più sana e una salute migliore, ridurrà di molto la possibilità di contrarre un cancro al polmone, al contrario altri tipi di danni polmonari causati dal fumo, potrebbero essere permanenti, come ad esempio l’enfisema e altre malattie croniche a livello dell’apparato polmonare. Le moltissime sostanze nocive contenute nelle sigarette infatti, provocherebbero danni molto importanti alla salute.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Test: quanto sei dipendente dalle sigarette?

Le cellule degli ex fumatori presenterebbero cellule 4 volte più sane di quelle dei fumatori. Una notizia confortante e soprattutto stimolante per chi ancora sia indeciso se smettere con il vizio del fumo.

(Fonte: Nature)