Cucina | Per ogni tipo di cavolo la sua cottura ideale: come cucinare i cavoli al meglio, dal cavolfiore al cavolo verza, tutti i trucchi da usare in cucina

Il cavolo è una verdura tipica dell’inverno che, grazie al perfetto equilibrio dei suoi componenti, esercita una benefica azione sulla salute se consumato 2-3 volte a settimana. Grazie al suo basso contenuto di calorie (25 kcal/100 g) e al suo elevato potere saziante il cavolo è indicato anche nelle diete dimagranti. Io personalmente non riesco a pensare a un inverno senza cavolo, ma non sono certo l’unica. Questo ortaggio è un grande protagonista della tradizione culinaria italiana: in qualsiasi regione andiamo infatti è molto apprezzato, nonostante l’odore pungente! Anzi, il cavolo è parte così integrante della nostra storia, che una volta si raccontava ai bambini che i neonati nascevano sotto le foglie dei cavoli. Sapete come mai? Si narra che fosse perché il cavolo viene raccolto nove mesi dopo la semina; e le similitudini non finiscono qui: il cavolo ha una lunga radice che va staccata quando lo si raccoglie e che ricorda molto il cordone ombelicale. Per questo le donne che lo raccoglievano venivano addirittura chiamate levatrici, proprio come quelle che aiutavano a far nascere i bambini.

Impariamo a conoscerlo meglio e scopriamo come cucinarlo perché per ogni tipo di cavolo esiste la sua cottura ideale! In natura ne esistono di diversi, dal cavolfiore, al cavolo verza, al cavolo cappuccio ma non finiscono qui! Ecco le varietà più diffuse di cavolo

Cavolo | Ecco perché mangiarlo fa bene

Uno dei grandi pregi dei cavoli è che si trovano da ottobre ad aprile, durante tutti i mesi più freddi dell’anno, il momento in cui il nostro corpo ha più bisogno di tenere alte le sue difese per combattere i malanni stagionali e il freddo dell’inverno. Il cavolo è uno degli ortaggi che meglio contrastano i malanni stagionali come raffreddore e influenza. Sono poco calorici e, dunque, utilissimi per perdere peso o rimanere in forma. Tra le caratteristiche benefiche dei cavoli spiccano le proprietà antinfiammatorie. Ma non solo, il cavolo è ricco di ferro, infatti contiene più ferro per caloria di una bistecca. L’assimilazione del ferro contenuto negli alimenti di origine vegetale è facilitata dal consumo di cibi ricchi di vitamina C. Inoltre, questo ortaggio contiene più calcio per caloria del latte. Il nostro corpo sarebbe in grado di assimilare il calcio vegetale ancora meglio rispetto al calcio derivato dai latticini.

Contengono inoltre principi attivi anticancro, antibatterici, antiossidanti, antiscorbuto. Sono depurativi, rimineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. Il cavolo è particolarmente indicato in caso di diabete perché le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli di zuccheri nel sangue. Secondo alcuni studi americani il cavolfiore aiuta a prevenire il cancro al colon e l’ulcera e cura l’anemia. Broccoli e cavolfiori sarebbero efficaci nella prevenzione del cancro alla prostata.

Sapevi che 2 o 3 cucchiai di succo di cavolo aggiunto alla tua centrifuga e diluito con miele e acqua è un ottimo rimedio per guarire velocemente da raffreddore, febbre e malanni stagionali?

Come scegliere il cavolo migliore e come conservarlo al meglio

Come ben sappiamo le verdure, se non vengono consumate entro pochi giorni dalla loro raccolta, perdono gran parte delle loro proprietà nutritive e del loro sapore. Quindi, quando ci dirigiamo dal fruttivendolo, a cosa dobbiamo prestare maggiormente attenzione nell’acquisto del cavolfiore?

Come prima cosa da notare è come si presenta il cavolo: esso deve essere ben chiuso, compatto, con l’infiorescenza soda e senza macchie. Le foglie esterne devono essere croccanti e aderenti alla testa. Le foglie sono la prima parte che inizia a marcire, quindi se un cavolfiore è privo di foglie vuol dire che sono state eliminate dai negozianti. I gambi devono essere duri e non mollicci, se lo sono vuol dire che non sono freschi. Deve presentare un fiore sodo e compatto, con le cimette ben chiuse, è indice di freschezza; la superficie leggermente annerita tradisce una cattiva e prolungata conservazione. Il cavolfiore è infatti un ortaggio delicato, che si deteriora facilmente. Il colore deve essere uniforme e privo di macchie scure.

Tutte le verdure possono essere conservate in frigorifero per alcuni giorni e ovviamente il cavolfiore non fa eccezione, infatti si conserva abbastanza bene anche fino a 5 giorni.

Dopo averlo lavato e asciugato può essere anche congelato sia da crudo che da cotto (anche se io personalmente sconsiglio la congelazione per questo ortaggio, diventerebbe una volta scongelato, troppo molliccio), oppure può essere conservato sott’aceto o sott’olio. La cosa più importante è evitare di tagliarli prima di consumarli, perché disperdono i nutrienti e perdono la loro croccantezza naturale. Potete adagiare i cavoli direttamente nello scomparto in basso del vostro frigorifero per una migliore conservazione.

Per ogni cavolo una cottura ideale | Ecco come cucinare le diverse varietà

Arriviamo, ora, alla parte tanto attesa: come cucinare le diverse varietà di cavolo, perché si sa, non tutte le cotture vanno bene per tutti i cavoli. Ogni tipologia di ortaggio ha, dunque, la sua cottura ideale. In questo modo, ogni piatto che andrete a cucinare, verrà esaltato poiché sarà stata osservata la giusta cottura! Scopriamo, quindi, come procedere con il primo tipo di cavolo

1. Cavolfiore | Come utilizzarlo in cucina

Un ortaggio poco calorico il cavolfiore, dall’alto potere saziante, indicato quindi anche nelle diete dimagranti. Contiene sostanze nutritive importanti come minerali, acido folico, antiossidanti e vitamine, specialmente vitamina C, adatta per proteggersi dai mali di stagione.

Esso presenta varie tipologie: possiamo trovarlo nei colori bianco (il classico) ma anche verde, viola, arancione. Si presenta con una forma a fiore e ha come caratteristica il fatto di essere spugnoso al tatto ma anche molto compatto. Ha un sapore molto delicato e apparentemente dolce.

Come utilizzarlo in cucina al meglio?

Del cavolfiore la parte più comunemente usata è certamente la testa. Il cavolfiore si presta a diverse cotture, infatti può essere consumato bollito, fritto, cotto al vapore e arrostito. La bollitura e la cottura a vapore sono metodi che permettono di ottenere una pietanza priva di grassi e una base per la preparazione di diversi piatti salati. La sua consistenza e il suo colore lo rendono adatto a vari tipi di ricette e infatti io lo utilizzo un po’ dappertutto: nella pasta, nelle vellutate, al forno, fritto o anche in carpaccio!

Come cucinarlo?

Esistono due metodi più sani per cucinare il cavolfiore.

Cottura del cavolfiore bollito: fate bollire il cavolfiore diviso a cimette in acqua calda e salata per circa 15 minuti. La cottura può dipendere sia dalla grandezza delle cimette che dalla consistenza con cui preferite mangiare il cavolo, se più morbido o più croccante. Vi avvertiamo però che il cavolfiore più al dente risulta maggiormente digeribile e conserva un maggior numero di nutrienti;

fate bollire il cavolfiore diviso a cimette in acqua calda e salata per circa 15 minuti. La cottura può dipendere sia dalla grandezza delle cimette che dalla consistenza con cui preferite mangiare il cavolo, se più morbido o più croccante. Vi avvertiamo però che il cavolfiore più al dente risulta maggiormente digeribile e conserva un maggior numero di nutrienti; Cottura del cavolfiore a vapore: dopo aver versato 5 cm di acqua in una pentola, portate a bollore. Posizionate sopra la pentola il cestello con all’interno i ciuffi di cavolfiore, con i gambi risvolti verso il basso. Fate cuocere con il coperchio per circa 7-10 minuti.

CONSIGLIO: Per evitare, durante la cottura del cavolfiore, quell’odore di zolfo fastidioso, potete posizionare sulla pentola di cottura una mollica di pane imbevuta d’aceto oppure l’aggiunta di una patata o di foglie d’alloro nell’acqua di cottura.

2. Broccolo romanesco | Come utilizzarlo in cucina

Il broccolo romanesco è una tipologia di cavolo molto diffusa nelle cucine laziali. Si presenta con un colore verde vivo e ha come caratteristica distintiva la sua forma a punta delle cimette. Molto compatto e duro, ha un sapore carico e delicato insieme; un po’ una via di mezzo tra cavolfiore e broccolo.

Come cucinarlo al meglio?

Il broccolo romano è un ortaggio davvero versatile in cucina: si può consumare sia da solo che come contorno, oppure per condire primi piatti. Si cucina soprattutto:

lessato facendolo cuocere circa 15 minuti. Ottimo condito con sale, pepe e olio extra vergine di oliva.

facendolo cuocere circa 15 minuti. Ottimo condito con sale, pepe e olio extra vergine di oliva. saltato in padella con uno spicchio di aglio, peperoncino e un filo di olio extravergine d’oliva e il sale. (20 minuti)

con uno spicchio di aglio, peperoncino e un filo di olio extravergine d’oliva e il sale. (20 minuti) crudo: ottimo nell’insalata tagliato finemente e condita con aceto bianco o tanto limone

E’ buono gratinato, servito come vellutata e cotto in padella a fiamma vivace con salsa di soia, olive e capperi. Interessante se utilizzato per farcire deliziose torte salate rustiche magari preparate con delle farine alternative di farro, avena o anche di canapa. Un po’ di stracchino, parmigiano, olio e pepe e via nel forno.

3. Cavolo cappuccio | Come utilizzarlo in cucina

Il cavolo cappuccio esiste in due varianti diverse: uno verde e uno rosso, chiamato così per le foglie violacee. Si presenta molto compatto e chiuso, dalle foglie dure e croccanti.

Il cavolo cappuccio, rispetto agli altri tipi di cavoli, presenta un sapore più dolce ma molto deciso. Il cavolo cappuccio è un alimento strepitoso perché è:

È fonte di fibra

È efficace contro la stipsi

È ricco di Sali minerali (potassio e ferro)

Ricco di vitamina C (per questo ottimo da degustare crudo)

È un alimento considerato antitumorale

Come utilizzarlo in cucina?

Dalla varietà verde si ricavano i famosissimi crauti, molto utilizzati nel Nord Europa, ma anche nel Nord Italia, soprattutto accompagnati allo stinco di maiale. La varietà rossa invece è ottima per i contorni, risotti e insalate.

cavolo verde ideale per minestre: pulisci e lava le foglie, dopo averle sminuzzate grossolanamente, adagiale in una padella dai bordi alti, aggiungi due patate sbucciate e tagliate a tocchetti e aggiungi anche 3-4 bicchieri di acqua, sale, pepe e uno spicchio di aglio. Porta a cottura per 30 minuti, a fuoco basso. Il cavolo minestra sarà pronto quando le foglie saranno morbide e appassite. Per un pizzico in più, aggiungi anche un peperoncino (da togliere a fine cottura con lo spicchio d’aglio)

pulisci e lava le foglie, dopo averle sminuzzate grossolanamente, adagiale in una padella dai bordi alti, aggiungi due patate sbucciate e tagliate a tocchetti e aggiungi anche 3-4 bicchieri di acqua, sale, pepe e uno spicchio di aglio. Porta a cottura per 30 minuti, a fuoco basso. Il cavolo minestra sarà pronto quando le foglie saranno morbide e appassite. Per un pizzico in più, aggiungi anche un peperoncino (da togliere a fine cottura con lo spicchio d’aglio) cavolo rosso saltato in padella: per condire primi piatti o anche per dare sapore al risotto, in questo ultimo caso ti consiglio di aggiungere, a fine cottura, anche una spolverata di formaggio grattugiato e una noce di burro.

4. Cavolo verza | Come utilizzarlo in cucina

Il cavolo verza è uno dei miei preferiti! Molto versatile in cucina, si presta davvero a molte preparazioni diverse come: contorni, primi o piatti unici. È un alimento davvero molto versatile: generalmente, siamo abituati a immaginarla protagonista di buonissime e fumanti minestre, visto che è soprattutto un ortaggio che si raccoglie nella stagione invernale, ma si può mangiare anche cruda come insalata con le sue foglie croccanti, è ottima come contorno e squisita come base di sfiziosi involtini.

Dal colore verde scuro, con il cuore più chiaro, la caratteristica fondamentale della verza sono le foglie croccanti e grinzose con vistose nervature. Presenta un sapore intenso e caratteristico.

Come utilizzarlo in cucina?

I piatti più famosi a base di verza sono quelli tipici della cucina Lombarda, come la cassoeula e i pizzoccheri valtellinesi, ma può essere utilizzata in vari modi, anche nella cucina cinese!

i n padella: c ucinare la verza in padella è un modo pratico e veloce di servire un caldo contorno pieno di gusto, ideale per accompagnare secondi di carne.Dopo averla accuratamente pulita dalle parti esterne, si mette la verza su un tagliere, si mantiene dalla testa e, con un coltello, si fa pressione per tagliarla all’attaccatura del torsolo che, a sua volta, si deve eliminare separandolo dalle foglie che devono essere lavate sotto l’acqua corrente e lasciate ad asciugare su un canovaccio senza strizzarle. Una volta asciutte, tagliate le foglie a listarelle non troppo piccole e, nel frattempo, mettete a scaldare qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva con uno spicchio di aglio in una padella capiente con il fondo spesso, aggiungete la verza e coprite con un coperchio. Cominciate a cuocere e, dopo qualche minuto, se necessario, aggiungete due bicchieri di acqua per evitare che la verza rischi di attaccarsi alla padella. Vi basteranno solo 15 minuti per avere il vostro saporito contorno che dovete aggiustare di sale e pepe solo a fine cottura.

ucinare la verza in padella è un modo pratico e veloce di servire un caldo contorno pieno di gusto, ideale per accompagnare secondi di carne.Dopo averla accuratamente pulita dalle parti esterne, si mette la verza su un tagliere, si mantiene dalla testa e, con un coltello, si fa pressione per tagliarla all’attaccatura del torsolo che, a sua volta, si deve eliminare separandolo dalle foglie che devono essere lavate sotto l’acqua corrente e lasciate ad asciugare su un canovaccio senza strizzarle. al forno gratinata: pulite la verza come nel primo caso, poi, disponete le foglie di verza (questa volta tagliate le listerelle in modo più grande) in una teglia rivestita con carta da forno. formate un primo strato, aggiungete (a piacere) formaggio o cubetti di pancetta, aggiustate con un filo di olio extravergine, sale (poco) e pepe, e continuate con altri piani sino a che non finirete le foglie di verza. Dopodiché infornate a 180° gradi per 15 minuti a forno ventilato. PS: per formare la crosticina dovete cospargere come ultimo ingrediente un po’ di pangrattato e una spolverata di parmigiano, un giro di olio e il gioco è fatto!

Altra modalità per cui la verza si presta molto in cucina è quella di cucinarla stufata!

5. Cavolo nero | Come utilizzarlo in cucina

Il cavolo nero è uno degli ortaggi tipici della cucina toscana. Molto utilizzato, si presenta con un colore verde molto scuro, simile al nero. Ha foglie lunghe e sottili, dure e leggermente increspate. Il sapore è deciso con un retrogusto amarognolo.

Il cavolo nero è uno degli ortaggi più salutari che si possano trovare in commercio. Contiene poche calorie ed è ricco di vitamina C, calcio e potassio. Ricco anche di acido folico, questo ortaggio è ideale per le donne in stato di gravidanza.

Come utilizzarlo in cucina?

la ribollita: i toscani lo amano nella ribollita, di cui è un ingrediente fondamentale, ma si adatta anche a tanti tipi di minestre o vellutate.

i toscani lo amano nella ribollita, di cui è un ingrediente fondamentale, ma si adatta anche a tanti tipi di minestre o vellutate. a crudo nelle insalate: con un goccio di olio e limone.

6. Broccolo | Come utilizzarlo in cucina

I broccoli sono un ortaggio tipicamente invernale che trovano largo impiego nella nostra alimentazione, grazie al gusto gradevole e alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Sono rinominati per la loro elevata concentrazione di vitamina C, ma contengono anche quella B1 e B2, sali minerali e fibre.

Simile al cavolfiore ma con le cime più piccole e meno spugnose. Il broccolo ha un colore verde intenso e un sapore caratteristico e pungente. Il broccolo è un ortaggio, anch’esso, che si presta a svariati usi in cucina ma il metodo di cottura migliore rimane la bollitura

Come utilizzarlo in cucina?

bollito: dopo aver pulito l’ortaggio fatelo cuocere per circa 10-15 minuti in acqua calda e salata, senza il coperchio. Tiratelo via dall’acqua con una schiumarola oppure scolatelo con uno scolapasta e tenetelo da parte per la vostra ricetta.

dopo aver pulito l’ortaggio fatelo cuocere per circa 10-15 minuti in acqua calda e salata, senza il coperchio. Tiratelo via dall’acqua con una schiumarola oppure scolatelo con uno scolapasta e tenetelo da parte per la vostra ricetta. a vapore: in una pentola versate 3-4 dita di acqua, una volta che bolle adagiate il cestello con all’interno posizionati i broccoli in maniera uniforme. Salate e coprite con un coperchio, cuocete per circa 7/8 minuti a fiamma media. A questo punto l’ortaggio è pronto per essere usato.

Una volta bollito o cotto a vapore, il broccolo può essere condito e mangiato come un sano e leggero contorno, oppure utilizzato per la preparazione di svariati piatti salati. Si abbina bene sia ai sapori più decisi, come pomodori secchi e alici sottolio, che ai sapori più dolci e delicati come frutta secca, uva passa, ricotta, dando vita a primi piatti, secondi piatti e contorni davvero sfiziosi e particolari. Tra i piatti più noti con questo ingrediente vi è sicuramente la pasta con i broccoli.

La mini guida per cucinare i cavoli

CAVOLFIORE: cottura ideale Gratinato

cottura ideale BROCCOLO ROMANESCO : cottura ideale Minestra o ripassato in padella

: cottura ideale o ripassato in padella CAVOLO CAPPUCCIO : cottura ideale in Insalata

: cottura ideale in CAVOLO VERZA : cottura ideale in Padella o ripassata (pizzoccheri)

: cottura ideale in o ripassata (pizzoccheri) CAVOLO NERO: cottura ideale Ribollita toscana

cottura ideale toscana BROCCOLO: cottura ideale bollito o al Vapore

Siamo giunti, quindi, alla conclusione di questo “salto” nella cucina sana. Ora che avete a vostra disposizione la mini guida e tutti i consigli su come cucinare al meglio i vostri cavoli preferiti, non vi resta che mettervi ai fornelli! Stupite i vostri familiare e regalatevi una coccola in più, perché lo meritate!

