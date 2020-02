Carnevale 2020 | Idee su come travestirsi in coppia

Carnevale 2020 | Idee su come travestirsi in coppia per una serata scoppiettante. Suggerimenti, trucchi e consigli per la coppia

Carnevale sta per arrivare e questo 2020 avete deciso di passarlo insieme. La domanda che vi ponete ora è: Come travestirsi in coppia? Le idee e i consigli li proponiamo noi, a voi la scelta che più vi si addice. Quale migliore occasione per trascorrere una favolosa serata insieme, magari ispirandovi a coppie celebri che hanno fatto la storia o alle migliori coppie di animazione come Batman e Batgirl, oppure una coppia gangster anni ’20, una c oppia hippy anni ’60, fino ai classici hollywoodiani. Insomma la lista è davvero lunga ma noi abbiamo selezionato alcuni travestimenti tra i più gettonati di sempre. Tanti suggerimenti e trucchi su come stravolgere la vostra vita di coppia il giorno di Carnevale. Un’unica regola è d’obbligo: fantasia e divertimento sempre!

Carnevale 2020 | Come travestirsi in coppia

Siete stati invitati ad una festa in maschera il giorno di Carnevale e avete deciso di partecipare. Siete entusiaste ma ora la domanda che vi ponete è come travestirsi in coppia per rendere questo evento indimenticabile. Sono moltissime le idee da cui potete farvi ispirare per sfoggiare un costume di Carnevale che si farà ricordare. Ce n’è per tutti i gusti in questa carrellata di travestimenti che abbiamo pensato per voi: dai personaggi dei film cult ai classici hollywoodiani, dai supereroi disneyani a ai personaggi delle serie televisive sino ad arrivare al mondo dell’arte. Proponiamo alcuni tra i costumi di coppia più belli che hanno fatto la storia di grandi e piccini.

I protagonisti di Pulp Fiction

Un classico della storia del cinema e dei travestimenti di coppia. Vestirsi come i protagonisti di Pulp Fiction non è difficile, basta avere una camici bianca e un paio di pantaloni neri, taglio sigaretta, per lei e, se non avete i capelli come li portava la protagonista Uma Thurman, vi basta noleggiare, se non volete acquistarla, una parrucca nera con tanto di frangetta e il trucco è fatto. Per il vostro partner, un abito classico nero con camicia bianca e, se anche il vostro lui non ha i capelli acconciati come John Travolta, una parrucca castana con codino sarà perfetta. Consiglio: con una sigaretta (finta) in una mano e il drink nell’altra non avrete nulla da invidiare alla coppia originale.

Braccio di Ferro e Olivia

Immancabile nell’immaginario collettivo la coppia più famosa dei cartoni animati. Un travestimento divertente e originale per una serata frizzante in compagnia. Un consiglio per l’uomo: procuratevi una pipa e non dimenticate di disegnare sul braccio l’ancora in stile marinaresco.

La coppia di ladri

Semplice e facile da trovare, la coppia di ladri è una tra le maschere di carnevale più gettonate tra le coppie. Si può usare una tuta rigorosamente nera e aderente per lei e una maglia maniche lunghe e pantaloni da tuta neri per lui. È d’obbligo il sacco nero e la mascherina che copre solo gli occhi, ovviamente tutta nera. I capelli legati per lei e un cappuccio per lui. Consiglio: per rendere il travestimento ancora più veritiero, portate con voi una torcia!

Adamo ed Eva

Quale miglior idea se non mascherarvi nella prima coppia in assoluto più importante: quella di Adamo ed Eva. Il vestito è semplice, basta una tutina color carne per entrambi e delle foglie di fico da posizionare sulle parti intime e il gioco è fatto. Consiglio per lei: non uscite da casa senza una succosa mela rossa.

Dottore e Infermiera

Un classico intramontabile nel panorama carnevalesco è il travestimento del Dottore e l’infermiera. Un evergreen adatto a tutte le coppie. Facile e semplice da trovare, basta un camice e uno stetoscopio e il gioco è fatto!

Coppia anni ’20 – il gangster e la pupa

E’ uno dei travestimenti più usati dalle coppie a Carnevale. Elegante e sbarazzino, la coppia anni ’20 è un must da provare almeno una volta nella vita. Un esempio di maschera anni ’20 può essere il classico: Gangster e pupa. Lui elegante in gessato, lei leggera in abito corto – sopra le ginocchia- con frange lunghe e una lunga penna a decorare il capo. Da non dimenticare il rossetto rosso accesso e la sigaretta tipica di quegli anni.

Famiglia Addams

Chi non riconoscerebbe la tenebrosa coppia della serie “La famiglia Addams”? Un cult anni ’90 attuale anche nel 2020. La famiglia più oscura che possa esistere ma anche la più sarcastica. Vestirci come la strana coppia sarà uno spasso: baffetti, completo scuro gessato per lui con tanto di cravatta e sigaro, abito nero lungo e aderente con spacco alto e strascico, capelli lisci e corvini per lei rigorosamente lunghi, almeno sino al fondoschiena. Trucco dark e aria altezzosa.

Coppia Hippy anni ’60

Uno dei travestimenti più belli è sicuramente quello ispirato agli anni ’60 in pure stile Hippy. Facile da fare, bastano dei jeans a zampa d’elefante, zatteroni per lei e camicia a stampo floreale per lui – ma va bene anche bianca. Immancabile i fiori nei capelli di lei, magari formando una coroncina. Gli occhiali da sole piccoli e rotondi e i capelli lunghi per lui, possibilmente ondulati e spettinati.

I costumi di Carnevale in coppia sono davvero molti. Noi abbiamo menzionato i più celebri, quelli dove le coppie sono rimaste nel tempo e nella storia indelebili nella memoria collettiva. Questo Carnevale 2020 sarà, comunque voi vogliate travestirvi, all’altezza delle vostre aspettative. La coppia c’è, l’amore e l’affiatamento anche, manca solo mettere insieme le idee per scegliere il costume che possa rappresentarvi al meglio. Noi abbiamo fornito alcune idee e consigli, ora spetta a voi fare la scelta che più vi piace.