Sanremo 2020 | Il duo di Me contro Te non ci sarà

I ragazzi di Me Contro Te non saranno al Festival di Sanremo.

Luì e Sofì, i due ragazzi di Me Contro Te non saranno al Festival di Sanremo. A darne la notizia sono stati i due diretti interessati che attraverso un’intervista per Il Corriere della Sera, hanno riferito di essere dispiaciuti ma di non poter prendere parte al Festival di Sanremo in qualità di ospiti.

Una notizia che giungerà sicuramente una delusione per tutti i teenagers che li seguono da tempo e che probabilmente speravano di vederli anche sul palco dell’Ariston.

Me Contro Te non si presentano al Festival di Sanremo

Chi sperava di poterli vedere al Festival di Sanremo dovrà rassegnarsi. Il duo di youtuber noto come Me Contro Te ha infatti dichiarato al Corriere della Sera che quest’anno non sarà presente.

Il motivo? Sembra che i due siano troppo presi con il tour e che di conseguenza non riescano a prendere parte alla famosa kermesse canora.

Una vera delusione per i fan che li attendevano e che dovranno accontentarsi di vederli in altro modo.

Luì e Sofì come si fanno chiamare su Youtube, al momento sono infatti impegnati, specie dopo il successo ottenuto al cinema con il loro film.

Ma non finisce qui, perché proprio in queste ore, la coppia ha annunciato l’uscita di un album dal titolo “Il Fantadisco dei Me Contro Te”. Che Sanremo sia stato solo rimandato?

Me Contro Te: chi sono

Si tratta di una coppia di youtuber siciliani di nome Sofia Scalìa e Luigi Calagna, noti a tutti come Sofì e Luì. Fidanzati anche nella vita reale, i due si mostrano su youtube raccontando la propria vita in modo divertente e con un linguaggio e dei temi dedicati ai più giovani.

I loro fan sono infatti bambini e ragazzi che ad oggi ne hanno fatto due personaggi indiscutibilmente famosi. Così famosi che persino i loro cagnolini lo sono diventati.

Un fenomeno forse difficile da spiegare ma che sicuramente esiste.

Basta pensare che la Disney li ha scelti per una serie tv e che da poco sono approdati al cinema con un film. A loro nome ci sono inoltre articoli di ogni tipo che vanno dall’abbigliamento, ai giocattoli e persino agli alimenti. All’attivo hanno anche un libro e hanno da poco annunciato l’uscita di un album.

Insomma, si tratta di un duo che dal nulla ha creato una coppia di personaggi estremamente d’impatto, super amati dai più piccoli e ben visti persino dal Moige che li considera educativi per via dei loro video sempre “puliti” e con contenuti leggeri che ad oggi li hanno resi tra gli youtuber italiani più famosi di sempre.