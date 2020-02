Sanremo 2020: Fabrizio Moro che al Festival ha partecipato 6 volte, vincendo nel 2007 con Pensa tra i Giovani e nel 2018 tra i big in coppia con Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente”, scrive alle Nuove proposte.

Fabrizio Moro non sarà presente sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020, ma grato per ciò che il Festival gli ha dato, il cantautore romano, su Instagram, scrive un toccante e sentito messaggio dedicato alle Nuove Proposte.

Sanremo 2020, messaggio di Fabrizio Moro per le Nuove Proposte: “ tenetevi stretta la paura, lasciate infiammare la scintilla che avete nello stomaco , sognate sempre”

Con la foto che vedete qui in alto, scattata durante il Festival di Sanremo 2007, Fabrizio Moro ha dedicato delle bellissime parole ai giovani che si esibiranno nella sezione “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2020.

Il cantautore romano ha partecipato al Festival sei volte come artista in gara con i brani Un giorno senza fine nel 2000, Pensa nel 2007, vincendo la gara nella sezione Giovani ed il relativo Premio della Critica Mia Martini, Eppure mi hai cambiato la vita nel 2008, Non è una canzone nel 2010, Portami via nel 2017 e vincendo la sezione Big nel 2018 con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta e due volte come autore nel 2012 con Sono solo parole per Noemi e nel 2016 con Finalmente piove per Valerio Scanu.

L’anno della svolta è stato il 2007 quando Fabrizio Moro conquista tutti con la canzone “Pensa” diventata un simbolo della lotta alla mafia e alla violenza e che rappresenta un invito alla riflessione. Una canzone forte e potente per il messaggio che racchiude e che ha cambiato per sempre la vita di Moro che, oggi, ricordando quel ragazzo che, tredici anni fa salì sul palco dell’Ariston, ha scritto un augurio speciale alle Nuove Proposte.

“Oggi inizia il Festival. 13 anni fa, calcavo quel palco nella categoria nuove proposte con il brano “Pensa”. La paura di non farcela era tanta, anche perché qualche incontro in passato l’avevo già perso e i lividi sulla schiena mi facevano ancora male… Poi ho vinto, e successivamente alla pubblicazione di quell’album, la mia vita è cambiata definitivamente.

Se a quel ragazzo disagiato e pauroso qualcuno avesse rivelato quello che poi sarebbe successo, sono sicuro che ci avrebbe creduto… anche lì, anche pieno di paura, perché la scintilla che avevo dentro era più “invadente” di qualsiasi altra cosa che avevo intorno per non crederci.

Queste parole sono soprattutto per le nuove proposte…

“Tenetevi stretta la paura, lasciate infiammare la scintilla che avete nello stomaco e fatela trasparire dagli occhi… Sognate… sempre”. Buon Festival ragazzi. Fabrizio Moro”.