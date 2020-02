Sanremo 2020: gli abiti e gli stilisti delle vallette che affiancano Amadeus. Da Etro ad Alberta Ferratti fino a Ferragamo, Armani e Versace, ecco i nomi.

Quali abiti indosseranno le donne del Festival di Sanremo 2020? Gli stilisti che renderanno ancora più belle le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le cinque serate della settantesima edizione del Festival saranno tutti italiani? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Sanremo 2020: gli abiti e gli stilisti delle vallette

Amadeus, per rendere unica la settantesima edizione del Festival di Sanremo, ha scelto di avere accanto delle donne diverse in ogni sera. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, le co-conduttrici dovrebbero dividersi nel seguente modo:

Martedì 4 febbraio: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Mercoledì 5 febbraio: Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno

Giovedì 6 febbraio: Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu

Venerdì 7 febbraio: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

Sabato 8 febbraio: Mara Venier, Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta

Ma cosa indosseranno le donne del Festival di Sanremo 2020? A fornire qualche dettaglio è il portale Amica.it secondo il quale Diletta Leotta indosserà un abito di Etro. Per la giornalista Rula Jebreal, invece, non si hanno dettagli mentre i volti del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti potrebbero aver scelto entrambe Ferragamo.

Sabrina Salerno potrebbe sorprendere tutti come ha fatto in questi anni mentre per Georgina Rodriguez si punta su Armani o Versace.

Top secret lo stilista della star della tv albanese Alketa Vejsiu mentre Antonella Clerici potrebbe indossare abiti di Gai Mattiolo o Giada Curti. Francesca Sofia Novello, invece, potrebbe aver scelto di portare all’Ariston le creazioni di Alberta Ferretti mentre Mara Venier, durante la serata finale del Festival, potrebbe presentarsi con abiti realizzati per lei da Biagiotti.