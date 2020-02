Il duo di Me Contro Te non sarà a Sanremo.

Luì e Sofì, i due di Me Contro Te non saranno al Festival di Sanremo. A dare la notizia è stata proprio la coppia che in un’intervista per Il Corriere della Sera ha annunciato di essere dispiaciuta ma di non poter presenziare per via del tour.

I due al momento sono infatti presissimi tra la sponsorizzazione del film al cinema ed un album in uscita.

Per saperne di più sull’argomento guarda il video e clicca qui → Sanremo 2020: Il duo di Me Contro Te non ci sarà