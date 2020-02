Hummus di Ceci | La ricetta antidepressiva pronta in 10 minuti, ecco come gustare la crema di ceci e sconfiggere la depressione

Per chi ha avuto la fortuna di gustare questo piatto nei luoghi “madre” sa di cosa sto parlando. L’Hummus di Ceci originale, cioè quello che si prepara quotidianamente nelle cucine Mediorientali come in Libano o in Israele hanno un gusto e un sapore invidiabile in tutto il mondo. Perché questa crema di ceci è così preziosa? Anzitutto per il valore benefico che i ceci, protagonisti indiscussi di questa ricetta, apportano all’organismo e alla salute mentale. Alcuni consigli sul perché dovresti mangiare l’hummus di ceci e del perché faccia così bene a grandi e a piccini. In ultimo, la ricetta pronta in soli 10 minuti e gli errori che devi evitare quando prepari l’hummus di ceci.

Potrebbe interessarti anche: Giaca | Il frutto dalle proprietà miracolose, come usarlo in cucina

Hummus di Ceci | Le proprietà benefiche per corpo e mente

Oltre ad essere un piatto ricco di vitamine e antiossidanti, l’hummus di ceci è un antidepressivo naturale, in più migliora la digestione e aiuta a tenere sotto controllo il peso. Anche se non è molto conosciuto dalla maggior parte della popolazione, poco a poco si sta facendo spazio nella nostra gastronomia. Perché l’hummus di ceci è considerato un antidepressivo naturale? La risposta a questa domanda arriva proprio da Tel Aviv (Israele) e da uno studio condotto proprio dall’Università nel 2007 sui benefici dell’hummus di ceci a livello mentale. I ricercatori hanno così scoperto che:

L’hummus è un antidepressivo naturale con effetti molto simili a quelli dei farmaci usati per combattere questa malattia.

usati per combattere questa malattia. L’hummus dona una sensazione di benessere, poiché favorisce la produzione di serotonina . Ciò si deve all’abbinamento tra olio d’oliva e paprica. Entrambi contengono un tipo di aminoacido che favorisce la produzione di questo ormone.

. Ciò si deve all’abbinamento tra olio d’oliva e paprica. Entrambi contengono un tipo di aminoacido che favorisce la produzione di questo ormone. L’hummus sazia e aiuta a rilassarsi e a conciliare il sonno.

Forse non sapevi che l’hummus di ceci è incluso nella dieta di molti sportivi perché è una grande fonte di energia. Grazie all’olio d’oliva e al succo di limone, l’hummus è un alimento ricco di antiossidanti, facili da digerire e che, inoltre, saziano l’appetito e regolano i livelli di zucchero nel sangue.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con il Radicchio rosso | 5 video ricette semplici e gustose

Come è composto l’Hummus di Ceci

Abbiamo scoperto che l’hummus di ceci è un potente antiossidante nonché alimento antidepressivo e rilassante. Ora, però, scopriamo perché fa bene a tutta la famiglia, bimbi e adulti compresi. Naturalmente, oltre alle proprietà benefiche elencate sin qui, dovete sapere che l’hummus è perfetto per i più piccoli di casa perché in questo modo, anche loro, potranno assaporare la genuinità dei ceci in una versione più consona per loro, cioè a cremina. In più l’hummus è ricco di Ferro, potassio magnesio, vitamine del gruppo B, calcio, acido folico (ottimo per i bambini in età di sviluppo e per le donne in stato interessante). Inoltre ha proprietà diuretiche che lo rendono un ottimo alleato per eliminare l’acido urico.

L’hummus di ceci è importante anche per coloro che soffrono di stitichezza perché i ceci hanno, tra i vari benefici, anche la depurazione del colon e dell’organismo in generale grazie all’elevato apporto di fibre contenute nei ceci e al contenuto del limone, aglio, olio di oliva e spezie che facilitano il transito intestinale eliminando, per l’appunto, le tossine presenti nel colon.

Volete rimanere in forma o perdere qualche chilo? La soluzione è sempre questa: l’hummus di ceci, perfetto accompagnamento con pane integrale o per condire verdure crude e cotte. Infatti, se lo usate per condire del sedano o delle carote crudi e tagliati a bastoncini, otterrete un piatto tanto gustoso quanto sano. Potete acquistare l’hummus al supermercato, ma è meglio prepararlo voi stessi a casa. Ecco la ricetta veloce pronta in 10 minuti!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Hummus di Ceci | La ricetta pronta in 10 minuti

La ricetta che faremo insieme si prepara con i ceci in scatola. Se però hai un po’ di tempo, ti consigliamo di usare i ceci secchi, ancora più sani e gustosi, e comunque facili da preparare: basta mettere a bagno i ceci in abbondante acqua con un po’ di bicarbonato finché non siano raddoppiati di volume; per questo sono necessarie circa 12 ore. A questo punto, scola i ceci e lessali in acqua lievemente salata fino a che non siano diventati morbidi (per questo servono un altro paio d’ore). Se ne hai voglia, strofina i ceci tra le mani per togliere le pellicine ed avere un hummus ancor più vellutato. Ma, visto che oggi parliamo della ricetta veloce, procediamo con la preparazione da 10 minuti!

Ingredienti (per 4 persone)

440 gr di Ceci lessati e scolati

1 o 2 cucchiai di succo di limone

4 cucchiai di olio d’oliva extravergine

2 spicchi d’aglio schiacciati

1 cucchiaino di sale

6 cucchiai di tahina*

1 ciuffetto di prezzemolo fresco

1 pizzico di paprika facoltativa

*RICORDA: per questa ricetta di servirà la tahina, (una densa salsa di semi di sesamo) ingrediente must per la preparazione dell’hummus di ceci originale. Puoi acquistare questo prodotto presso gli alimentari etnici, in diverse catene di supermercati o, ancor meglio, presso alimentari kosher (cucina tradizionale ebraica).

Potrebbe interessarti anche: Ecco cosa succede al tuo organismo se mangi i ceci ogni giorno

Procedimento | Come preparare la ricetta originale in 10 minuti

Una volta che avrai a tua disposizione tutti gli ingredienti necessari, potrai procedere con l’assemblare insieme il tutto. Quindi, come prima cosa:

Frulla tutti gli ingredienti ad eccezione del prezzemolo fino ad ottenere una salsa densa ma senza grumi. Se il composto risulta troppo denso o grumoso, aggiungi un po’ di acqua calda di cottura dei ceci.

Decora con il prezzemolo fresco tritato e, se vuoi, con un filo d’olio extravergine e con un pizzico di paprika e il tuo hummus è pronto!

Tradizionalmente, l’hummus di ceci si mangia con polpettine di carne o pesce, stick di verdura, falafel di ceci o con pita o pane, ma nulla vieta di spalmarlo su crostini, cracker e qualunque altro alimento tu preferisci. E’ perfetto anche per condire la pasta o per riempire muffin salati! Una volta preparato, l’hummus di ceci può essere conservato per diversi giorni in frigorifero, chiuso in un contenitore o comunque coperto. Potrebbe interessarti anche: Polpette di ceci e zucchine al forno: ricetta light- VIDEO