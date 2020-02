Ciro Immobile incanta i tifosi della Lazio con le sue gesta sportive e sorprende la moglie, Jessica Malena, attraverso i social network con una dedica d’amore. Il post commuove i followers.

Immobile vola, in classifica trascinando la sua Lazio e come goleador, continua a segnare e non si ferma più. L’attaccante sta battendo record su record, merito di uno stato di grazia ritrovato che gli ha permesso di staccare – per numero di gol segnati in una stagione – Gonzalo Higuain che aveva fatto meglio ai tempi del Napoli.

Leggi anche –> Gossip | Diletta Leotta pronta per Sanremo: “Lo show sta per iniziare”

Con la Lazio è un’altra storia, Ciro si sente al centro del progetto: motivato e vincente sprona un gruppo coeso e concentrato per arrivare in fondo al campionato da protagonista. Parte di questo successo, dal punto di vista umano e professionale, è merito anche della sua dolce metà. La moglie, Jessica Melena, con cui ha avuto tre figli e vive una storia d’amore intensa e duratura.

Ciro Immobile e Jessica Melena, un amore da Serie A

Complici affiatati, genitori presenti e uniti dalla passione vera che solo i legami di un certo spessore possono garantire. Ciro Immobile non smette mai di ricordarlo: al suo pubblico, fra tifosi ed appassionati, e a lei che vede ogni giorno con la convinzione di volerci passare ancora molto tempo. Se è possibile, tutta la vita. Jessica per Ciro è l’altra metà della mela, la musa ispiratrice, la bussola quando si sente perso: un faro nella notte, insomma.

Fortunatamente, per il momento, nella vita dell’attaccante laziale splende il sole e, quindi, anche Jessica si gode i frutti di questo periodo magico. Sui social è un continuo scambiarsi tenerezze e dediche d’amore reciproche. L’ultima, da parte dell’attaccante, ha commosso i followers: “Non so dove vada la mia strada ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua”.

Leggi anche –> Gossip | Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie

Parole inequivocabili, pronta la risposta – sotto forma di commento – da parte di Jessica: “Amore, ti amo. Sempre, sempre, sempre al tuo fianco”. Gli immancabili cuori ad impreziosire un sentimento dolce, passionale, sincero e spontaneo.

Ciro Immobile è circondato da positività: il segreto della sua forza, atletica e sentimentale, è quello di non tirarsi mai indietro. Dopo periodi bui, finalmente è tornato lo splendore che non a caso ha coinciso con il suo trasferimento a Roma. Da lì in poi è stato un crescendo di emozioni e soddisfazioni collezionate negli ultimi anni, ma il meglio deve ancora venire. Jessica e i tifosi biancocelesti non aspettano altro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI