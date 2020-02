Gossip | Diletta Leotta pronta per Sanremo: “Lo show sta per iniziare”

Diletta Leotta è pronta per Sanremo. La conduttrice invita i followers di Instagram a seguire la manifestazione, in diretta questa sera su Raiuno.

Il Festival di Sanremo è ai blocchi di partenza, stasera la kermesse canora prenderà il via. Inutile ribadire ulteriormente che fra le presenze più attese all’Ariston c’è Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn sarà al fianco di Amadeus durante la manifestazione. Insieme ad altre dieci colleghe nel corso delle cinque serate.

La presentatrice tiene molto all’evento, come possiamo immaginare, si gioca molto: Sanremo ha un grande pubblico al seguito e, sebbene la catanese sia abituata in qualche maniera al successo e alla celebrità, entrare nelle case degli italiani – in un settore non propriamente suo – con questa assiduità è sempre motivo di orgoglio prima e tensione poi. Allora, la Leotta cerca di coinvolgere i suoi affezionati attraverso i social network per prepararli all’appuntamento di questa sera.

Diletta Leotta avvisa i followers: “Mettetevi comodi, comincia Sanremo”

L’abbiamo vista, nel corso delle settimane passate, provare vestiti, testare look e trucchi, curare il fisico (anche se non avrebbe avuto bisogno di farlo) e gestire i momenti liberi studiando scalette e interventi. Adesso, a poche ore dall’inizio della manifestazione, è tempo di ricapitolare e rilassarsi il più possibile. Anche se la tensione sale per il debutto su Raiuno e in Eurovisione.

La Leotta, per coinvolgere i suoi fan e ingannare l’attesa, posta una foto su Instagram. Miglior sorriso di sempre, abiti casual e Teatro Ariston vuoto. Un posto occupato, aspettando questa sera, in prima fila: c’è lei. “Mettetevi comodi, lo show sta per iniziare!”, con l’immancabile hashtag #Sanremo2020. Le aspettative sono sicuramente alte, quindi – per forza di cose aumenta anche la curiosità.

Un bel banco di prova per la catanese che, se non dovesse sfigurare, potrebbe avere ancora più opportunità per farsi notare e la sua carriera prenderebbe un’ulteriore piega. Magari nel mondo dell’intrattenimento oltre che in quello dello sport dove si destreggia abilmente nel commento del nostro campionato di Serie A e non solo. Dazn insegna e la Rai, quando può, celebra. Per la Leotta Sanremo potrebbe essere una vera e propria investitura nel mondo dei grandi. Può entrare a far parte di quelle icone intramontabili che non passano mai di moda. È tutto nelle sue mani e anche in quelle del pubblico che, siamo certi, la supporterà anche stavolta.

