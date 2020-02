Scopri il testo e il significato del brano portato da Junior Cally al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è No grazie.

Probabilmente uno dei brani più attesi al Festival, non solo per il profilo assai contraddittorio del suo interprete ma anche per un contenuto spiccatamente politico.

Un chiaro attacco al razzismo ma, più in generale, all’essere “contro” tipico di una società che esprime disappunto e ribellione solo sui social, nascosti dietro un nickname o, più in generale, dietro uno schermo.

L’attacco più spiccato è però contro chi diffonde idee populiste, a quei politici che fingono di aiutare, facendo leva su idee vacue senza poi concludere ciò che veramente conterebbe.

Il brano è essenzialmente un impegno: quello che gli artisti dovrebbero prendersi nel lottare attraverso la musica per ideali veri e di sostanza.

Infine anche una piccola critica a colleghi rapper che hanno virato verso contenuti più generalisti: a chi si starà riferendo?

Sanremo 2020: Junior Cally No grazie

Junior Cally

NO GRAZIE

di Callyjunior – J. Ettorre – F. Mercuri – G. Cremona –

E. D. Maimone – L. Grillotti – J. Ettorre

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Sugarmusic/Merk and Kremont/Peermusic Italy/

Ultra Music Publishing Europe – Milano – Piacenza – Milano

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni