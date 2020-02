Scopri il testo e il significato del brano portato da Diodato al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è Fai rumore.

Protagonista di questa canzone è uno dei cinque sensi, l’udito. Diodato ne canta la straordinaria capacità di divenire veicolo di ricordi.

Nel silenzio che caratterizza la fine di un amore ci sono infatti rumori familiari, tracce che ci riportano dove non dovremmo stare.

Suoni a cui pare impossibile sottrarci e che, al tempo stesso, ci feriscono e ci fanno sentire vivi. E’ il momento in cui sappiamo che dovremmo voltare pagina ma ancora non siamo pronti e così accettiamo quel dolore fatto di rumori e che dovrà vivere ancora un po’.

Sanremo 2020: Diodato Fai rumore

Diodato

FAI RUMORE

di A. Diodato – E. Roberts – A. Diodato

Ed. Carosello C.E.M.E.D./Music Union/Starpoint International

Milano – Roma

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni

