Scegliamo il partner attraverso un calcolo mentale | Ecco quale

Scegliamo il partner attraverso un calcolo mentale inconscio | A dirlo è la psicologia che ci spiega come attraverso la mappa cerebrale dell’amore. Ecco i 4 punti fondamentali che ognuno di noi ha per scegliere l’amore

Quando ci innamoriamo di una persona, spesso non ci chiediamo perché abbiamo scelto proprio quella persona piuttosto che un’altra. Pensiamo sia il “destino” ad avercelo messo sul nostro cammino e che tutto dipenda dal cuore che, improvvisamente, inizia a battere forte forte solo per lui/lei. Niente affatto, ognuno di noi, si innamora per un semplice calcolo celebrare. La cosiddetta mappa cerebrale dell’amore che, attraverso dei punti ben precisi che abbiamo dentro di noi, ci fa scegliere proprio quella tipologia di persona da amare. Ma facciamo un po’ di chiarezza e spieghiamo bene cos’è questa mappa dell’amore che tutti noi abbiamo sin dalla nascita.

Scegliamo il partner attraverso un calcolo mentale | La Love Map

Questa mappa cerebrale dell’amore fa parte di noi, inconsciamente, fin dalla nascita. E’ una vera e propria mappa che costruiamo dentro il nostro cervello dall’infanzia, in relazione a come siamo stati cresciuti dai nostri genitori e, che determina il modo in cui da adulti ci approcciamo all’amore e al sesso. Il primo ad usare la parola love map è stato il sessuologo John Money che nel 1980 ha usato queste parole per descriverla: “La mappa dell’amore è una sorta di tabella di emozioni e percezioni che si forma nel nostro cervello all’incirca nell’età della pubertà. Rappresenta l’idealizzazione che noi abbiamo del nostro amante e del rapporto sessuale”.

In sostanza, questa mappa ci indica il modo in cui scegliamo il nostro partner e il modo di rapportarci nella relazione, anche sotto il punto di vista intimo. L’inconscio di ogni persona, indipendentemente dal sesso che ha, è anche influenzato da fattori genetici come il DNA familiare, nonché dai 5 sensi. Questa sorta di mappa cerebrale dell’amore si sviluppa mediamente tra i 5 e gli 8 anni di vita, in un periodo di crescita molto importante per l’infante.

La mappa cerebrale emozionale di una persona può variare a seconda di una particolare esperienza che la sua mente registra proprio nell’infanzia. Per esempio, se un bambino per caso, ha un’erezione mentre un genitore lo sculaccia, da adulto potrà sviluppare un interesse verso la sculacciata erotica. Una volta che la mappa cerebrale dell’amore si forma dentro di noi è difficile modificarla, proprio come qualsiasi altro comportamento che sviluppiamo inconsciamente da bambini.

In questo caso, le coincidenze in amore, proprio non esistono. Si incontra una determinata persona per una ragione specifica e prettamente scientifica che, sarà pure poco romantica, nulla c’entra con l’amore ed il cuore. Ma quali sono questi punti che formano la nostra personale mappa cerebrale dell’amore?

I 4 punti fondamentali che formano la Love Map

Abbiamo già accennato al fatto che questa Love Map(mappa dell’amore) è presente sin dalla nostra prima infanzia e, crescendo, con le esperienze che faremo e con le persone che incontreremo, il nostro cervello immagazzina una mole di dati infinita. Tutti questi dati pero’ vanno a formare, definitivamente, la nostra mappa celebrale dell’amore. Tale mappa, pero’, si basa su delle aree fondamentali, i punti che formano la mappa, e sono 4:

Psicologia: in questo caso la psicologia fa riferimento a come siamo stati cresciuti, quanto attaccamento abbiamo verso i nostri genitori e quanto loro ci influenzano o hanno influenzato la nostra vita.

in questo caso la psicologia fa riferimento a come siamo stati cresciuti, quanto attaccamento abbiamo verso i nostri genitori e quanto loro ci influenzano o hanno influenzato la nostra vita. Biologia: in questo punto rientra il nostro DNA, ma non solo il nostro, comprende anche il DNA familiare, quindi parenti vicini e lontani, i nonni, i genitori, zii ecc.

in questo punto rientra il nostro DNA, ma non solo il nostro, comprende anche il DNA familiare, quindi parenti vicini e lontani, i nonni, i genitori, zii ecc. Contesto culturale: indica l’ambiente culturale in cui siamo cresciuti, quindi anche la nostra religione, la lingua, il modo di esprimerci con gli altri.

indica l’ambiente culturale in cui siamo cresciuti, quindi anche la nostra religione, la lingua, il modo di esprimerci con gli altri. Contesto sociologico: come abbiamo interpretato personalmente ciò che ci è accaduto e quello che ci circonda.

Quindi, analizzando ognuno di questi 4 punti, anche voi stessi, potete capire quale sia la vostra personale mappa cerebrale dell’amore e il modo, per nulla inconscio, che usiamo per scegliere il partner. Una mappa dell’amore è solitamente specifica, essendo frutto dei desideri di una persona, per quanto riguarda diversi aspetti del partner ideale, come fisionomia, costituzione, razza, colore della pelle, carattere e molti altri punti.

Quando conosciamo una persona nuova, nei primi 10 minuti di tempo, se quella persona soddisfa alcuni di questi punti, per noi ritenuti importanti (inconsciamente), allora ecco che può scattare l’amore, o meglio, l’infatuazione. Perché ci sembra che quella determinata persona esaudisca tutto ciò che vogliamo e cerchiamo in una persona ideale. In realtà sono solo dei punti “cerebrali” che poco hanno a che fare con l’amore. Nel tempo, se uno di questi punti, o più, vengono a mancare nella relazione che viviamo, ecco che ci sorge il dubbio e iniziamo a domandarci se quella persona è giusta per noi. La mappa cerebrale dell’amore, in tal caso, non viene più rispettata, poiché i punti, per noi fondamentali, vengono meno.

Allora, capita che pensiamo di non essere più innamorati di quella persona. Infatti, i legami di coppia sono più solidi quanto più simili sono le mappe dell’amore dei partner. Quest’affinità si rivela in particolar modo durante la fase di corteggiamento iniziale.

Le 4 diverse Love Map | E tu a quale appartieni?

Esistono diverse mappe cerebrali dell’amore, a seconda del tipo di background che abbiamo acquistato nella nostra esistenza. La mappa dell’amore di Money analizza un’ampia gamma di predilezioni sessuali e comportamenti. Alcune tra queste varianti più interessanti sono:

Love map eterosessuali : hanno come protagonista un partner di genere sessuale opposto.

: hanno come protagonista un partner di genere sessuale opposto. Love map omosessuale: hanno come protagonista un partner di genere sessuale affine.

hanno come protagonista un partner di genere sessuale affine. Love map vandalizzate: queste si presentano quando il processo di sviluppo della mappa dell’amore subisce un trauma, ovvero quando un individuo è partecipe di un’esperienza sessuale non adatta, come ad esempio uno stupro o un rapporto sessuale incestuoso. Un mappa dell’amore vandalizzata si svilupperà in futuro come parafiliaca o iposessuale.

queste si presentano quando il processo di sviluppo della mappa dell’amore subisce un trauma, ovvero quando un individuo è partecipe di un’esperienza sessuale non adatta, come ad esempio uno stupro o un rapporto sessuale incestuoso. Un mappa dell’amore vandalizzata si svilupperà in futuro come parafiliaca o iposessuale. Love map parafiliache: presentano principalmente fantasie e pratiche sessuali socialmente inaccettabili, deplorevoli, degradanti o illegali.

Quando la mappa dell’amore diventa cosciente

La mappa dell’amore, quindi, è definita in base ad una serie di elementi e le indicazioni che essi contengono sono solitamente inconsapevoli e ci guidano “automaticamente” nei comportamenti e nelle valutazioni degli altri, spesso creando problemi relazionali di tipo disfunzionale, ma possono anche divenire coscienti, e possono essere modificati se lavoriamo su noi stessi e sulla consapevolezza nelle relazioni.

Infatti, le nostre esperienze infantili ci portano, in età adulta, in maniera inconsapevole ed automatica, a desiderare e scegliere ripetutamente un certo tipo di partner. Questa scelta tuttavia non sempre si rivelerà funzionale e può capitare di imbattersi più volte nella stessa tipologia di partner che ci fa soffrire, senza rendersi conto dell’influenza che i suddetti schemi stanno esercitando sulla scelta del partner.