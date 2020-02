Ritirati dai supermercati Tortelloni prosciutto | Rischio contaminazione

Ritirati dai supermercati Tortelloni prosciutto crudo | Il rischio è possibile contaminazione microbiologica. Quello che devi sapere sul prodotto alimentare

Un altro richiamo alimentare sottoposto a richiamo dal Ministero della Salute. Questa volta trattiamo di pasta e per la precisione dei Tortelloni al prosciutto crudo prodotti a marchio “Fior di pasta”. Come si evince dal modello di richiamo reso noto sul portale del Ministero della Salute, il prodotto presenta possibile contaminazione microbiologica, dunque a rischio per la salute dei consumatori finali. Dopo i recenti richiami su alcune marche note di uova, oggi anche la pasta. Ma scopriamo di più sul modello di richiamo del Governo.

Potrebbe interessarti anche: Trasfusioni non autorizzate in un Poliambulatorio | La scoperta dei NAS

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Tortelloni al prosciutto crudo | Ritirati dal mercato, rischio contaminazione

Come è specificato nel modello di richiamo pubblicato in data 28 gennaio corrente anno, il richiamo per rischio contaminazione microbiologica riguarda questa volta la pasta e, nello specifico, i Tortelloni prosciutto crudo da 1 Kg a marchio FIOR DI PASTA. Il nome del quale il prodotto viene commercializzato è Penny Market srl.

I Tortelloni prosciutto crudo sono prodotti dal Pastificio Davena srl. Lo stabilimento nel quale vengono prodotti i Tortelloni ha sede in Via San Domenico Savio, 66/68 – Brusaporto (BG). Il marchio di identificazione dello stabilimento è il seguente: IT R8V1Y CE.

Il lotto contaminato riguarda solo il numero: 8619003884 con data scadenza o termine ultimo di conservazione nel giorno: 09-02-2020. Il prodotto ritirato dal mercato è stato venduto nelle confezioni da 1 Kg. Il motivo del richiamo avvenuto da parte del Ministero della Salute riguarda una possibile contaminazione microbiologica.

Come sempre, si legge sul sito del Ministero della Salute le avvertenze per il consumatore finale. Il Ministero dichiara e, così avverte i cittadini di NON consumare il prodotto in questione e i clienti che avessero già acquistato il prodotto sono pregati di restituirlo presso il punto vendita di riferimento per la sostituzione o il rimborso entro il 9 Febbraio 2020.

Potrebbe interessarti anche: Ritirate Uova “Verso Natura” Conad | Rischio microbiologico

Potrebbe interessarti anche: Ministero ritira Uova Amadori | Trovato rischio microbiologico

(Fonte: Ministerodellasalute.it)