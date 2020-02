Pistacchi | Il rimedio naturale per questi problemi di salute che proprio non ti aspettavi. Ecco tutto quello che devi sapere se vuoi vivere senza stress e in modo sano

I pistacchi sono ottimi non solo come snack per spezzare la fame, ma soprattutto per altre funzioni vitali per il tuo benessere psicofisico. Ebbene sì, proprio i pistacchi contengono infinite proprietà salutari per la salute mentale e fisica. Ma forse se non hai riscontrato questa differenza quando li mangi è perché, molto probabilmente, ne fai uso nei momenti sbagliati della giornata. I pistacchi sono famosi per la loro moderata presenza di melatonina al loro interno. Questa, si sa, aiuta a dormire bene e a ritrovare il giusto relax. Ecco perché è importante mangiarne in moderate quantità soprattutto di sera prima di andare a letto.

Prodotta dalla ghiandola pineale situata alla base del cervello, la melatonina è un ormone che agisce sull’ipotalamo e regola il ciclo sonno-veglia nel nostro organismo. Durante la sera, si assiste a una concentrazione maggiore di melatonina nel nostro corpo perché il buio stimola il rilascio di tale sostanza chimica, favorendo il sonno. Mangiare alimenti che contengono quantità, seppur minime, di melatonina è un buon metodo naturale per contribuire ad aumentare la presenza dell’ormone nel proprio organismo. Tra gli alimenti ricchi di melatonina troviamo, appunto, il pistacchio, specifichiamo non quello salato ma quello al naturale. Il pistacchio, così come tutta la frutta secca, è un alimento ricco di magnesio, per cui il suo consumo aiuta ad evitare tutti i disturbi di cui la sua carenza è responsabile, come: stanchezza, nervosismo, irritabilità, ansia e insonnia. Ma scopriamo meglio tutti i benefici del pistacchio per vivere bene e in salute dicendo addio allo stress e all’insonnia.



Pistacchi | Il rimedio naturale per i tuoi problemi di salute: l’insonnia

Sapete perché è importante consumare un po’ di pistacchi prima di andare a letto la sera? Il motivo è semplice, perché, i pistacchi aiutano a regolare il ritmo sonno-veglia favorendo così un maggiore rilassamento e, conseguentemente, un migliore sonno. Ecco come funziona il ritmo sonno-veglia. Per tutti coloro che non sanno bene cosa significa, una breve spiegazione potrà aiutarvi a centrare il punto della situazione, favorendo così le basi per un buon sonno ristoratore.

Dal punto di vista neurofisiologico, il ritmo sonno-veglia è composto di 24 ore, di cui circa otto sono quelle dedicate al sonno.

Mentre dormiamo passiamo attraverso vari cicli, della durata di un’ora e mezza, in cui la profondità del sonno oscilla.

In tutto gli stadi del sonno sono 4: a seconda del ciclo “disturbato”, si soffrirà di un’insonnia diversa.

Chi fa fatica ad addormentarsi si trova molte volte in una condizione di ansia, che mantiene vigili, attenti, come allertati da qualcosa, anche se non si sa bene cosa.

Quest’attenzione costante, difficile da attenuare, rallenta la naturalezza con cui ci si addormenta.

La fase dell’addormentamento, è caratterizzata dalla stanchezza fisiologica e da un desiderio di abbandonare il rapporto con le cose reali, per rivolgersi ad un mondo privo di pensiero logico, in cui dimenticare la realtà che tormenta e angoscia. Molte persone non riescono ad alleggerire il nervosismo, rimangono vigili, ruminando pensieri in continuazione, tentando di liberarsene. In realtà questo continuo rimuginare li tiene svegli. Esistono molti rimedi naturali contro l’insonnia, uno di questi è consumare della frutta secca, come il pistacchio.

Quindi se la notte non riesci a prendere sonno, prova a fare un piccolo spuntino al pistacchio e vedrai che ti aiuterà a conciliare il sonno e a dormire meglio.

Pistacchi | Il rimedio naturale per dimagrire, ecco come usare i gusci

Sembrerà molto strano ma così non è poiché è proprio la scienza ad aver dimostrato questa particolare funzione dei pistacchi, o meglio, dei gusci di pistacchio. In pratica, nel 2011 uno studio sui pistacchi ha provocato, quello che oggi viene chiamato “il principio del pistacchio”. Lo studio ha dimostrato che lasciare i gusci vuoti dei pistacchi mangiati di fronte alle persone per tutto il giorno potrebbe far ridurre il consumo di calorie. I partecipanti hanno ridotto il consumo di calorie del 18% rispetto a quelli i cui gusci sono stati portati via, perché hanno beneficiato della visione di quanti ne avevano consumati.

Tra le diverse varietà di frutta secca a guscio, i pistacchi si rivelano particolarmente virtuosi dal punto di vista nutrizionale e dietetico. Ma quanti pistacchi mangiare? Trenta grammi, che corrispondo a circa una cinquantina di frutti, apportano solo 160 calorie, senza dimenticare che i pistacchi sono ricchi di proteine, circa il 20% del loro peso, preziose per il buon funzionamento dell’organismo e contengono grassi benefici senza traccia di colesterolo che svolgono un’ottima azione protettiva contro le malattie cardiovascolari e il diabete. Dunque, per coloro che pensavano che la frutta secca facesse ingrassare, ecco una bella scoperta. Ovvio, come tutte le cose, il concetto sta nel non abusarne! Come si dice? “il troppo storpia”.

Oltre a non essere particolarmente calorici, i pistacchi aiutano a stare in linea perché hanno un basso indice glicemico che modifica l’assorbimento dei carboidrati. Riducendo la risposta glicemica i pistacchi aumentano il senso di sazietà aiutando così a non esagerare con altri cibi più calorici e meno sani. I pistacchi sono quindi ottimi come spuntino sia a metà mattina o a merenda, in modo tale da non arrivare super affamati a pranzo o a cena.

Pistacchi | Il rimedio naturale per la salute intestinale

Tra i numerosi benefici che i pistacchi apportano all’organismo non poteva mancare anche la salute per l’intestino. Perché i pistacchi sono ottimi alleati dell’intestino? La risposta, anche in questo caso, arriva da una ricerca scientifica realizzata nel 2014 che suggerisce che mangiare pistacchi può influenzare la composizione della flora intestinale. In un piccolo studio, condotto su 16 persone e pubblicato sul British Journal of Nutrition, i ricercatori hanno osservato che le persone che mangiavano 70g di pistacchi (circa due porzioni) al giorno hanno avuto un aumento del numero di batteri potenzialmente benefici, che producono butirrato. La ricerca suggerisce che il butirrato può essere una fonte di energia per le cellule epiteliali del colon e può svolgere un ruolo importante nella salute intestinale nell’uomo.

Studi condotti in vitro hanno dimostrato che l’acido butirrico esercita diversi ruoli, regola il trasporto di fluidi, protegge i colonociti dalla stress ossidativo, influenza la motilità lungo il tratto gastrointestinale, modula la proliferazione cellulare e il differenziamento cellulare, inoltre, regola l’espressione genica.

Sulla base di numerosi studi si è così ipotizzato che l’effetto protettivo esercitato dalle fibre alimentari contro l’insorgenza di alcuni tumori intestinali sia dovuto non solo alla riduzione del transito intestinale che riduce l’esposizione della mucosa intestinale a carcinogeni, tossine batteriche e amine biogene.

Pistacchi | Il rimedio naturale per abbassare il colesterolo totale

Un altro rimedio naturale che troviamo nei pistacchi è proprio il beneficio che apporta questo frutto secco nell’abbassare i livelli di colesterolo presente nel sangue, in modo particolare quello cattivo (Ldl). I pistacchi, mangiati come parte di una dieta equilibrata e sana, possono aumentare i livelli di antiossidanti nel sangue degli adulti con colesterolo alto, come emerso da un recente studio condotto da un team internazionale di scienziati nutrizionisti. Tra la frutta secca sembra che siano proprio i pistacchi a mostrare i maggiori benefici su elevati livelli di colesterolo LDL ossidato, sono i grassi tipici del cibo di origine animale.

Controllando le variazioni di colesterolo LDL, prodotto dalle diete arricchite con pistacchio, i ricercatori scoprono che gli aumenti di beta-carotene e gamma-tocoferolo erano ancora associati alla riduzione del LDL ossidato per la dieta arricchita con 85 gr di pistacchio.

Pistacchi | Il rimedio naturale contro l’obesità e il diabete

I pistacchi come rimedio naturale contro l’obesità e il diabete. Nel caso di una dieta più salutare, la mossa vincente è quella di aggiungere frutta secca come i pistacchi che, secondo un nuovo largo studio, sono un alimento ricco di proprietà benefiche. Tra le molte, possono essere il complemento ideale per chi è a rischio diabete, colesterolo alto, sovrappeso o obesità e, infine, anche in caso di malattie cardiovascolari.

Da uno studio condotto in India, si evince che le persone con problemi di peso, diabete e altre malattie come quelle cardiovascolari possono giovare dei benefici offerti dalla frutta secca, in particolare dei pistacchi che sono un alimento a basso Indice Glicemico (o IG), sono naturalmente senza colesterolo, e sono fonte di proteine, fibre e antiossidanti. Sulla base di questo studio, possiamo dire che i pistacchi forniscono un’opzione eccellente per uno spuntino soprattutto per i soggetti a rischio di problemi metabolici e diabete. I pistacchi offrono effetti benefici in due modi: uno, trasferendo l’energia da altre fonti malsane, e in secondo luogo grazie alle loro proprietà nutrizionali intrinseche.

Pistacchi | Quanto mangiarne al giorno e come conservarli

La dose giornaliera consigliata di pistacchi è pari a circa 30 gr che corrispondono a 25/30 pistacchi. Preferite l’acquisto di pistacchi interi, con ancora il guscio a proteggerli o perlomeno con la loro buccia violacea, quelli integri possono essere posizionati in un luogo fresco e asciutto per diversi mesi, quelli sgusciati è preferibile raccoglierli in un contenitore ermetico e conservarli in frigorifero per evitare che irrancidiscano.

Ecco qualche consiglio per arricchire la vostra dieta di pistacchi: Aggiungete un cucchiaio di pistacchi alla vostra insalata mista, l’arricchirete di gusto, colore e salute; Un semplice sugo di verdure non sarà affatto noioso se aggiungerete qualche pistacchio in cottura; Potete sminuzzarli e rendere croccante la vostra macedonia di frutta fresca (abbasserete anche l’indice glicemico). Provate ad aggiungere i pistacchi al pane che preparate in casa; I più golosi possono aggiungere i pistacchi allo yogurt oppure al gelato. Inoltre, dal pistacchio si può estrarre un fantastico olio, l’ideale per chi presenta una pelle particolarmente secca, può essere anche impiegato come “olio base” nell’aromaterapia e in cosmesi.

Ricordiamo che i migliori in commercio sono quelli di Bronte. Il comune siciliano noto proprio per la qualità dei suoi pistacchi riconosciuti a livello mondiale DOP.

Controindicazioni | Chi non può mangiare i pistacchi

Come le altre tipologie di frutta secca, le persone che soffrono di allergia alle arachidi devono assolutamente evitare l’assunzione non solo di arachidi, ma anche di pistacchi e derivati, ma anche al mango. Un’altra controindicazione al consumo di pistacchi è la presenza di un’elevata quantità di sale in quelli confezionati, tale da renderli fortemente sconsigliati in chi soffre di ipertensione arteriosa.

