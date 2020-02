Nina Moric, dopo l’ultima ospitata di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso, ha deciso di rompere il silenzio sui social

Nina Moric è stata accusata da Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso di aver presentato delle prove false, in quanto la foto la ritrarrebbero dopo un intervento di liposuzione e non durante una lite con lui.

La bella modella croata, sul suo profilo Instagram ha replicato sia al suo ex fidanzato sia quella fetta di pubblico che l’accusa di essersi inventata tutto. “Un uomo non ha nessun diritto al mondo di alzare le mani contro una donna” ha esordito Nina Moric contro Luigi Favoloso.

“Così come voi non avete diritto di accusarmi di essere una vergogna per tutte quelle donne vittime di violenza” ha proseguito la modella. “Io ho scelto di parlare pubblicamente per gridare quello che era il mio vissuto e non volevo essere più cercata da lui” ha continuato. “Con Luigi, vivevo nel terrore”.

Il discorso di Nina, come prevedibile, ha diviso il pubblico, ma la bella modella è pronta a dimostrare la sua verità e Domenica a Live Non è la d’Urso verrà chiarito il mistero sulle foto che secondo Luigi Favoloso sarebbero state raggirate per incastrarlo in questa triste storia.

