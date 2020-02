Grande Fratello Vip | Concorrente abbandona? “Voglio uscire da qui!”

Grande Fratello Vip | Un nuovo concorrente, nelle scorse ore, ha manifestato il desiderio di voler abbandonare il gioco

Con la quarta edizione del Grande Fratello Vip non ci si annoia proprio mai. Dopo l’ingresso di Serena Enardu nella casa più spiata d’Italia, e i mille dubbi se restare o meno di Barbara Alberti, un nuovo concorrente ha serie perplessità se continuare o meno il suo percorso nel reality show di canale 5. Di chi stiamo parlando? Di Carlotta Maggiorana.

L’ex Miss Italia, dopo alcune perplessità iniziali, sembrava davvero decisa a voler affrontare quest’avventura, ma nelle scorse ore, poco prima della diretta, ha confidato di sperare di uscire perché non riuscirebbe a vivere più in maniera serena il suo percorso televisivo.

Carlotta Maggiorana vuole abbandonare il Grande Fratello Vip, sperando che il pubblico da casa stasera la voti per porre fine al suo percorso. I telespettatori realizzeranno questo suo desiderio oppure opteranno per farla continuare ad essere una delle concorrenti?

Leggi anche:

GF Vip, Carlotta Maggiorana mamma? | Messaggio del marito

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Carlotta Maggiorana vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Sono stanca”

Carlotta Maggiorana si aggiunge ufficialmente alla lista dei concorrenti che vogliono abbandonare il GF Vip 2020.

Dopo Barbara Alberti che voleva abbandonare il gioco, questa volta è toccato all’ex Miss Italia. Carlotta, ci ha tenuto a precisare, che è assolutamente grata del supporto che sta ricevendo dal pubblico da casa, che già in un’occasione ha scelto di salvarla durante le nominations, ma purtroppo è stanca e non riesce più a dare il massimo all’interno del gioco.

Carlotta Maggiorana Del GF Vip sente di essere stanca non solo a livello mentale ma anche fisico, la mancanza degli affetti e della sua vita di tutti i giorni inizia a farsi sempre più forte e per questo motivo spera che il pubblico da casa possa assecondare questo suo desiderio per lasciare spazio ai concorrenti che hanno davvero voglia di mettersi in gioco. Il pubblico ascolterà il desiderio di Carlotta o sceglierà di farle continuare il suo percorso?

Barbara Alberti e Serena Enardu, il video della sua capanna con Pago sta facendo discutere e non poco, sono convinte che se Carlotta dovesse superare la nomination non abbandonerà il gioco, ma proseguirà il suo percorso perché stimolata dal favore dei telespettatori. Sarà realmente così o Carlotta Maggiorana lascerà il Grande Fratello Vip?

Leggi anche:

GF Vip, Carlotta Maggiorana: “ecco con quanti uomini sono stata”