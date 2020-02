Un passato tra Sanremo e l’ala protettrice di Tiziano Ferro ma Giordana, buona alunna della scuola di Amici di Maria De Filippi, è molto di più. Proviamo insieme a conoscerla meglio.

Non una completa sconosciuta per il grande pubblico. Giordana Angi, nuova allieva che si è appena conquistata un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi edizione 2018, vanta infatti già una collaborazione con Tiziano Ferro e una partecipazione a Sanremo Giovani.

In molti già paragona dunque il percorso di Giordana a quello dell’oramai famosissimo Irama, giunto nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo una sfortunata partecipazione a Sanremo. il successo sorriderà però infine anche a Giordana? Non resta che stare a vedere e, intanto, proviamo a conoscere meglio questa talentuosa cantante.

Giordana Amici 2018

Ventiquattro anni, nata a Vannes, in Bretagna ma residente nella provincia di Latina, Giordana arriva ad Amici 2018 portando la sua stessa musica, frutto di una esperienza che viene da lontano, da quando Britney Spears le è apparsa in sonno. Questo infatti il curioso aneddoto con cui Giordana ha spiegato il suo ingresso nel mondo della musica.

La ragazza ne ha fatta di strada da allora, arrivando a scrivere la sua musica in tre lingue (francese, inglese e italiano) e con collaborazioni di tutto rispetto.

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, con il brano Incognita poesia, arriva l’incontro con Tiziano Ferro che crede nel suo talento e decide di iniziare un progetto con la giovane cantante. Esce così il singolo Chiusa con te (xxx) su etichetta Sugar prodotto proprio dal cantante di Latina. La collaborazione però si interrompe proprio sul più bello.

Nel 2017 Giordana ha poi firmato Bam Bam, sigla ufficiale della seconda edizione del Lazio Pride, tenutasi il 24 giugno a Latina e a settembre dello teso anno pubblica la ballad Amarti (qui ed ora).

Arriva poi il ritorno nel 2018 a Sanremo, non come concorrente ma come autrice di Senza appartenere, brano intonato da Nina Zilli.

Infine la grande occasione di Amici di Maria De Filippi, giocata con due inediti e una versione di Formidable, già cliccatissima su YouTube, che le regalano un banco nella popolarissima scuola televisiva. Con ill tempo riesce ad ottenere la maglia verde per accedere al serale insieme a lei anche Alberto Urso, Mameli, Rafael Quenedit, Umberto Gaudino, Valentina Vernia, Vincenzo di Primo, Alvis, Mowgly, Jefeo e Ludovica Caniglia.

Giordana nonostante le varie critiche ricevuto durante il suo percorso, sopratutto da Zerbi, è riuscita a dare il meglio di se riuscendo ad arrivare in finale. Per vincere il programma dovrà prevalere su gli altri concorrenti in gara, ovvero Alberto, Vincenzo e Rafael.

Giordana Amici Casting

Sfodera prima un inedito, La solita stronza, e poi, durante il secondo step dei casting, una versione mozzafiato di Formidable e un brano dedicato al padre con cui conquista definitivamente i professori di Amici di Maria De Filippi 2018.

Quante volte ad aspettarti è infatti l’inedito con cui Giordana risponde a Rudy Zerbi che le chiede una canzone che sappia esprimere tutto ciò che lei avrebbe da dare all’interno della scuola.

L’esibizione commuove Giordana stessa e con lei i giudici. Stash sottolinea infatti: “Chi ha le palle piange che non ce le ha non piange”.

Giordana Amici Formidable

E’ il brano che Rudy Zerbi chiede a Giordana di eseguire per tentare di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un modo forse per provare a mettere in difficoltà una ragazza che si presenta subito come molto grintosa e sicura di sé ma Giordana supera la prova a pieni voti. Giudicate pure con i vostri occhi.

Giordana Angi al Festival di Sanremo

Il 2020 sarà per lei un anno molto importante a livello professionale. A Febbraio parteciperà al Festival di Sanremo, un’esperienza che ha già assaporto nel 2012 grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani durata una sola sera, e nel 2018 dove ha partecipato indirettamente al Festival di Sanremo, non come concorrente ma come autrice del brano di Nina Zilli.

Il brano col quale parteciperà quest’anno si intitola “Come mia madre”, una ballata pop dedicata non solo a sua madre ma all’amore in senso universale, spiega la cantante intervistata per Tv Sorrisi e Canzoni. Il 23 Maggio poi inizierà il suo tour al Palalottomatica di Roma dove presenterà anche i 4 brani inediti che completeranno la nuova versione dell’album “Voglio essere tua” che uscirà il 7 Febbraio.

