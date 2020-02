Gli edamame sono dei fagioli di soia ricchi di proprietà benefiche.

Tra gli alimenti che fanno bene alla salute e che con tanto gusto riescono ad apportare svariati benefici all’organismo ci sono gli edamame, fagioli di soia di origine giapponese.

Perfetti da usare in cucina sia per piatti dolci che salati, gli edamame si prestano ad essere ottimi come antipasto, contorno e persino come dolce. Inoltre sono noti per per abbassare il colesterolo cattivo, tenere a bada gli zuccheri nel sangue e mantenere alto l’umore.

