Scopri qual è la qualità che devi tirar fuori per far colpo sui vari segni dello zodiaco.

Ognuno di noi ha una serie di preferenze quando si tratta di persone. C’è chi si trova bene con quelle socievoli, chi è attratto da quelle misteriose e chi ama quelle complicate. Sebbene ogni persona sia un’insieme di particolarità che la rendono utile e che spesso è difficile persino descrivere, è innegabile che ci sono aspetti che si notano più di altri e che spesso determinano la nascita di importanti amicizie, rapporti lavorativi redditizi e persino grandi storie d’amore.

Ovviamente, ognuno di noi ha in se più particolarità. Alle volte, però, ne basta solo una da esprimere al massimo per attrarre gli altri e conquistarli. Cosa che funziona solo se si è genuini e non si bara sulle proprie caratteristiche. Detto ciò, visto che anche il modo di essere di ognuno di noi è influenzato, almeno in parte, dalle stelle, oggi dopo aver visto dove sbagliamo in amore secondo le stelle e qual è la cosa a cui ogni segno dello zodiaco tiene di più, scopriremo qual è la qualità da tirar fuori per far colpo sui vari segni dello zodiaco.

Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere, spesso anche nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Astrologia – La qualità da mostrare per far colpo sui vari segni dello zodiaco

Ariete – La voglia di vivere

I nati sotto il segno dell’Ariete sono attratti da persone che reputano simili a loro. Per questo motivo per conquistarli basta mostrarsi sempre attivi, vivi e con tanta voglia di fare. Si tratta di un aspetto che solitamente li porta a giudicare in modo positivo chi li circonda e del quale si sentono al contempo attratti. Attenzione, però, perché riescono a capire se li si sta ingannando. Soprattuto perché se danno per scontato che dall’altra parte ci sia voglia di fare, non esiteranno a trattare di conseguenza. E in tal caso se si finge di essere ciò che non si è, il rischio è di stancarsi più del previsto.

Toro – La gentilezza

I nativi del Toro apprezzano in modo particolare le persone gentili. Quelle che avanzano nella vita senza mai dimenticarsi degli altri e cercano sempre un modo per mettere tutti a proprio agio. Quando colgono la gentilezza nei gesti di qualcuno ne sono felici e al contempo attratti, probabilmente perché danno per scontato di poter essere trattati allo stesso modo. Si tratta però di una caratteristica da dosare perché se troppa verrà vista da loro come una debolezza, facendogli mutare subito pensiero e atteggiamento. Si tratta quindi di un aspetto al quale è bene prestare sempre molta attenzione, mantenendosi negli standard.

Gemelli – La forza di carattere

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone spesso confuse e che entrano facilmente in crisi. Così, quando si trovano davanti a persone che dimostrano di avere carattere ne sono particolarmente attratte. Si tratta infatti di una caratteristica che da loro un particolare senso di tranquillità e che li fa stare bene. Ovviamente si parla di una forza di carattere che sia espressa con gentilezza e riguardi per gli altri e non di quella ostentata da chi nella vita ama esporsi. In tal caso, infatti, non si troverebbero per nulla a proprio agio e finirebbero con il disprezzare la persona che hanno dinanzi.

Cancro – La dolcezza

I nativi del Cancro amano le persone che sanno mostrare dolcezza e che hanno una visione della vita improntata su questo aspetto. Romantici per natura, amano sorprendersi dei gesti altrui e capire che al mondo ci sono persone in grado di dire cose dolci o di compiere gesti romantici e gentili. Per questo motivo, però, è importante essere sempre sinceri nei loro confronti e non mostrarsi mai in modo ambivalente. Se si sentono in qualche modo presi in giro o trattati male senza motivo, finiscono con il prendersela a morte.

Leone – La sincerità

I nati sotto il segno del Leone sono persone spesso difficili e che non sempre apprezzano gli altri in modo univoco. Se da un alto gli piacciono le persone carismatiche, dall’altro se ne sentono infatti minacciati, finendo con il prenderne persino le distanze. Volendo trovare una qualità che gli piaccia sempre (o quasi), questa è la sincerità. Ciò vale però fin quando non viene usata per dir loro qualcosa che non gli piace. In ogni caso, viste le evidenti difficoltà per assicurarsi di piacere loro, la sincerità resta l’arma migliore ed in grado di non far perdere mai di vista hi si è veramente.

Vergine – La serietà

I nativi della Vergine sono persone notoriamente precise. Ciò li porta ad apprezzare chi dimostra di esserlo altrettanto. Allo stesso modo provano particolare stima per coloro che reputano seri. Questa qualità è infatti vista da loro come qualcosa di importante che caratterizza persone in grado di dare e fare molto nella vita. Per conquistarli, quindi, è importante mostrarsi seri sia nei modi di fare che negli obiettivi che si perseguono nella vita. Obiettivi che saranno da loto elogiati e là dove possibile addirittura supportati.

