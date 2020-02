Scopri che cioccolato regalare ad ogni segno dello zodiaco in vista di San Valentino.

Con l’arrivo del mese di Febbraio, pensare a San Valentino è più facile di quanto si pensi. Dopotutto l’amore è un sentimento che è sempre bello celebrare e che lo è in tutte le sue forme. In vista della giornata degli innamorati, quindi, non sarebbe affatto male dedicare un pensiero agli amici, i nonni, i parenti e gli amici a quattro zampe. L’amore, in fondo, è qualcosa di etereo, che viaggia su ali invisibili e che quando c’è riesce a dare così tanto che tenerlo presente nel proprio cuore è quasi più un dono che si fa a se stessi che agli altri.

Per tale motivo, se hai già in mente di voler celebrare San Valentino nel modo più classico possibile e cioè regalando del cioccolato, oggi dopo aver visto dove sbagli in amore secondo il tuo segno zodiacale e qual è la cosa a cui tengono di più i segni dello zodiaco, scopriremo quale cioccolato è meglio regalare ai vari segni dello zodiaco, tenendo conto anche del loro ascendente, importante per cogliere sfumature alle quali spesso non si presta attenzione. E visto che la prima persona che dovremmo amare è quella che vediamo ogni mattina allo specchio, forse potresti approfittare della cosa e prendere del cioccolato anche per te.

Il cioccolato da regalare per San Valentino ad ogni segno zodiacale

Ariete – I cioccolatini al liquore

I nati sotto il segno dell’Ariete amano tutto ciò che li fa sentire alla moda e cosa è meglio di una bella confezione di cioccolatini con un ripieno di liquore? Mangiarli li renderà sicuramente più felici, facendogli gustare il sapore di due cose che amano. Trovare una scatola con cioccolatini misti sarebbe poi la mossa geniale. In questo modo potranno divertirsi ad assaggiarne diversi per stabilire qual è il loro preferito e tutto senza troppi sensi di colpa visto che si tratta sempre e comunque di monoporzioni.

Toro – I cioccolatini artigianali

I nativi del Toro amano essere sorpresi. Per loro, quindi, sono consigliati dei cioccolatini artigianali, realizzati a mano e con ingredienti di prima scelta. In questo modo potranno apprezzare la scelta sofisticata ed assaporare gusti diversi dal solito. Anche offrirli agli altri sarà per loro un piacere perché sapranno di poter condividere qualcosa di veramente speciale con le persone che amano e ciò li renderà felici come tutte le volte che riescono a vivere momenti simili e per loro così speciali.

Gemelli – I cioccolatini fondenti, al latte e di gusti diversi

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di fare esperienze sempre nuove e ciò vale anche per i cioccolatini. Un regalo che apprezzerebbero molto è quindi quello di cioccolatini realizzati appositamente per loro e con gusti diversi. Che si tratti di cioccolatini al latte o fondenti, ciò che conta è poter contare su un’ampia scelta. Farlo, infatti, gli darà la certezza di non stancarsi mai e di aver sempre voglia di scartare quello successivo per scoprire cosa ha da offrirgli in quanto a sapore.

Cancro – I classici cioccolatini

I nativi del Cancro amano tutto ciò che sa di casa. Regalare loro dei cioccolatini che conoscono e che amano già è quindi una valida scelta che li renderà sicuramente felici. Da quelli con tanto bigliettino a quelli con un ripieno morbido, ciò che conta è scegliere qualcosa che conoscono e amano. Non sono infatti i tipi da scartarsi e più che i cioccolatini apprezzeranno il gesto che accoglieranno come una coccola nei loro confronti.

Leone – I cioccolatini alle nocciole

I nati sotto il segno del Leone sono persone sofisticate e in quanto tale amano le cose un po’ più ricercate. Donare loro dei cioccolatini ricchi di nocciole è quindi una mossa più che mai corretta (a meno che non siano allergici) perché gli da modo di assaporare qualcosa di diverso dal solito ma il cui gusto pieno e deciso è sicuramente in grado di soddisfarli. Se si trovano in una confezione elegante e al contempo romantica, il dono sarà ovviamente ancor più apprezzato.

Vergine – Dei cioccolatini semplici

I nativi della Vergine non amano uscire dalla loro comfort zone e questo significa che anche nella scelta del cioccolato da regalare loro è importante muoversi nel modo giusto. Molto meglio stare sul classico, optando per cioccolatini semplici e dal gusto deciso ma non predominante. Un simile gesto sarà sicuramente apprezzato insieme ai cioccolatini, specie se saranno donati in modo speciale e che giunga del tutto inatteso.

