Rula Jebreal | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Rula Jebreal? Giornalista, bellissima e preparatissima, ecco l’età, l’altezza, la vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana?

Nome: Rula Jebreal

Età: 46 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Haifa (Israele)

Data di nascita: 24 aprile 1973

Segno zodiacale: Toro

Professione: Giornalista e scrittrice

Account social: https://www.instagram.com/rulajebreal/



Rula Jebreal: vita privata

Rula è figlia di Othman Jebreal, commerciante e imam sufi di Gerusalemme Est, nato in Nigeria e guardiano della moschea al-Aqs mentre la madre Zakia, palestinese che aveva subito gravi abusi durante l’infanzia, si è suicidata annegandosi in mare quando Rula aveva 5 anni.

Il padre portò Rula e la sorella Rania presso il collegio di Dar El-Tifel a Gerusalemme dove vive dal 1978 al 1991. Qui incontra la fondatrice, Hind al-Husseini, che Rula considera una seconda madre ed è la donna che le ha salvato la vita. Nel 1993, ha ricevuto una borsa di studio dal governo italiano per studiare fisioterapia all’Università di Bologna, dove si è diplomata.

Rula parla fluentemente quattro lingue: arabo, ebraico, inglese e italiano. Ha avuto una relazione con l’artista Davide Rivalta, dalla quale è nata sua figlia Miral. Ha vissuto per diversi a New York assieme al compagno Julian Schnabel, un famoso regista che aveva conosciuto nel 2007. Nel 2013 si è sposata con il banchiere americano Arthur Altschul Jr. ma il matrimonio è finito nel 2016.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Rula Jebreal: la carriera

La carriera giornalistica inizia presso la redazione de Il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, dove si occupa di cronaca cittadina e temi sociali e nel 1999 passa alla politica estera. Nel 2003, per La7, comincia a curare la rassegna stampa dei quotidiani in lingua araba e, contemporaneamente, collabora con Il Messaggero.

Conduce programmi come Pianeta 7, Omnibus Estate e Omnibus. Nel settembre 2006 affianca Michele Santoro in Annozero. Dal giugno 2007 è autrice e conduttrice di Onda Anomala. Nel 2013, insieme con Michele Cucuzza, ha condotto il programma televisivo “Mission – Il mondo che il mondo non vuole vedere”.

Rula ha anche scritto quattro romanzi: La strada dei fiori di Miral, La sposa di Assuan, Divieto di soggiorno. L’Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati, Miral.

A febbraio 2020 affianca Amadeus durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020.