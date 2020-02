Perdi peso con il gel di aloe vera, quattro bevande che funzionano

Gel di aloe vera e perdita di peso, un’associazione che funziona a patto di essere accompagnata da una dieta equilibrata. Queste quattro bevande sono un vero toccasana.

Negli ultimo anni l’associazione tra l‘aloe vera e la perdita di peso è diventata sempre più pressante. Una pianta che racchiude molte qualità, a cominciare da quella di essere altamente depurativa e quindi in grado di far calare il tessuto adiposi

Ecco perché l’aloe vera è entrata di fatto in molte diete dimagranti. Ma quali sono i vantaggi concreti del suo consumo? Sicuramente depura, grazie soprattutto all’aloina che aiuta a ripulire il fisico là dove serve. Ma permette anche di bruciare grassi, è un lassativo naturale che migliora la stimolazione dell’intestino permettendo dunque di eliminare qualsiasi tipo di tossina e digerire più facilmente.

La via più semplice per dimagrire attraverso all’aloe vera è assumere questa pianta sotto forma di frullati e succhi. Al mattino oppure a metà del pomeriggio, ma sempre prima dei pasti, un bicchiere di aloe vera e limone oppure un frullato di aloe, arancia e fragole per almeno una decina di giorni al mese. La sera invece l’infuso con aloe e zenzero oppure il succo d’ananas e aloe. Ricordatevi però di non andare oltre perché un conto è depurarsi e bruciare i grassi, un altro è esagerare. Quindi consultate sempre uno specialista, perché le diete ‘fai da te’ non servono.

Come si preparano queste bevande a base di aloe vera? Ve lo spieghiamo

Succo di aloe vera e limone

La preparazione è semplice: spremete il succo di un limone non trattato in un bicchiere d’acqua mescolandolo con un cucchiaio di gel di aloe vera. Mettete tutto sul fuoco e mescolate per fare amalgamare far sciogliere l’aloe. Alla fine aggiungete un cucchiaio di miele e bevetelo quando è tiepido. Fatelo ogni mattina a digiuno e non mangiate niente almeno per un’ora.

Frullato di aloe vera, arancia e fragole

L’aloe mescolata all’arancia funziona bene, con le fragole ancora di più perché contengono tante fibre, ma sono anche diuretiche e depuranti. Sarà sufficiente prendere tre o quattro fragole, il succo di un’arancia, un cucchiaio di aloe vera e un bicchiere d’acqua. Mettete tutto nel frullatore per ottenere un succo fluido, da bere al mattino.

Infuso di aloe vera e zenzero

Questo infuso invece è ideale come spuntino del pomeriggio. Lo zenzero (perchè usarlo prima di Natale) è un efficace antinfiammatorio, depurativo, combatte la ritenzione idrica e favorisce la digestione. Basterà

grattugiare circa un cucchiaio di radice di zenzero e aggiungere un cucchiaio raso di aloe vera. Mettete tutto in un pentolino con una tazza d’acqua e portate ad ebollizione. Quando lo zenzero si sarà sciolto, spegnete il fuoco e lasciate riposare 10 minuti. Poi bevete.

Succo di aloe vera, ananas e cetriolo

Non serve molto: un cucchiaio di aloe, una fetta di ananas, mezzo cetriolo e un bicchiere di acqua

Mettete tutto nel frullatore per ottenere un succo ben omogeneo. L’ideale è berlo dopo la prima colazione.