Paolo Jannacci | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Paolo Jannacci? Età, vita privata, carriera, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul musicista figlio del grandissimo Enzo Jannacci.

Paolo Jannacci è un famoso musicista, noto anche per essere il figlio di Enzo Jannacci.

Nome: Paolo Maria Jannacci

Data di nascita: 5 settembre 1972

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Musicista

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Milano

Account social: Instagram Facebook

Sito Web: http://www.paolojannacci.com/

Paolo Jannacci: vita privata

Nato a Milano il 05 settembre 1972, Paolo Maria Jannacci cresce a Milano con mamma Giuliana Orefice e papà Enzo Jannacci, noto cantautore morto nel 2013. E’ sposato con Chiara che lo ha reso padre di Allegra, nata nel 2008.

La moglie lo avrebbe conquistato cucinando uno dei suoi piatti preferiti ovvero l’arrosto in crosta.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Paolo Jannacci: la carriera

Jazzista eclettico, suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Si iscrive al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. È un musicista professionista dal 1988. Quando Enzo Jannacci era ancora in vita, lo accompagnava spesso durante gli spettacoli live. E’ stato ospite di diversi programmi televisivi e con il suo talento musicale compone le colonne sonore per i film Piccoli equivoci (1989), Papà dice messa (1996), Mi fido di te (2006), Voglio la luna (2007), Almeno tu nell’universo (2011).

Lavora in diversi campi come colonne sonore per film, pubblicità, produzioni discografiche e recitazione.

Considerato un grandissimo musicista, il figlio di Enzo Jannacci è pronto a dimostrare di essere anche un grande cantante. Il 31 dicembre 2019 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Sul palco del Teatro Ariston, il musicista presenta il brano “Voglio parlarti adesso. Il suo nome comincia così ad essere noto anche al grande pubblico e non solo agli amanti della musica.