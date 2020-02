Non perdi peso? Quando perdere peso diviene un’impresa impossibile c’è forse qualcosa che non torna. La leptina potrebbe essere la causa

Quando si è consapevoli di aver portato avanti una dieta sana e bilanciata e il nostro obiettivo è la perdita di peso che però non arriva, la leptina potrebbe essere l’arcano

Cos’è la leptina?

Siete sicuri di aver condotto uno stile di vita sano e comprensivo della giusta dose di attività fisica? Se è così e non siete ancora riuscite a perdere un etto potrebbe esserci lo zampino di questa proteina. La leptina si definisce ormone del grasso e della fame. Scoperta nel 1994 da una serie di scienziati viene scoperta la sua particolare funzione: può agire come potenziale trattamento per la perdita di peso. Ma procediamo per gradi. E’ una proteina e viene prodotta nelle nostre cellule adipose, circola nel sangue ed arriva fino al nostro cervello informandolo sul livello di energia presente nel nostro organismo. La funzione principale è quella di equilibrare il peso corporeo con i livelli di energia.

La leptina ha due compiti fondamentali

Segnala al cervello il momento in cui mangiamo

Stimola il tessuto adiposo a bruciare energia

Quindi iniziamo ad accumulare perso corporeo il livello di leptina aumenta nel flusso sanguigno e stimola il tessuto adiposo a bruciare il grasso. In alcuni casi la leptina non funzione come dovrebbe.In diverse persone in sovrappeso esiste un vera e propria resistenza ad essa.

Non perdi peso? La resistenza di questa sostanza ostacola la perdita di peso

Quando la leptina persiste nel suo elevato livello si perde inevitabilmente sensibilità ad essa. Come risponde il cervello? Non ascolta la leptina che chiede di accelerare il metabolismo o di smettere di mangiare. È così che non si riesce a perdere peso. Non solo, ci sono altre cause

Una dieta drastica può portare ad una resistenza , le diete ferree e che prevedono l’eliminazione di molti alimenti aumentano la richiesta della leptina al cervello di mangiare di più, ricordiamoci che dieta non è non mangiare

Mangiare cibo pieno di zuccheri

Mangiare cibi molto grassi

Mangiare cibi raffinati

Come possiamo stimolarla e perdere peso?

Stimolare il buon funzionamento di questo ormone non è affatto un sacrificio enorme. Vediamo tutti i suggerimenti per stimolarla al meglio

Un’ora di attività fisica al giorno

Gli aiutanti alimentari sono : uova, lo yogurt, i pomodori, le carote, i cavoli, i peperoni, il pompelmo, le ciliegie, il succo di limone, i cereali integrali, le noci

: uova, lo yogurt, i pomodori, le carote, i cavoli, i peperoni, il pompelmo, le ciliegie, il succo di limone, i cereali integrali, le noci Banditi i seguenti cibi: caffè, lo zucchero, i cibi spazzatura, gli alcolici, i biscotti industriali e tutto il cibo spazzatura

Così facendo questo ormone inizierà a lavorare nel modo giusto. Uno studio della University of Texas Health Scienc Center ha affermato inoltre che basta perdere un kg per garantire di nuovo un buon funzionamento della leptina.