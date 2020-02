Fadi | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Fadi, uno degli artisti di Sanremo Giovani 2020? Età, altezza, nome completo, vita privata, carriera e tutto ciò che c’è da sapere.

Fadi, nome d’arte di Thomas O. Fadimiluyi, è uno dei partecipanti a Sanremo Giovani 2020.

Nome: Thomas O. Fadimiluyi

Età: 31 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Riccione

Data di nascita: 1988

Segno zodiacale: –

Professione: cantante

Account social: https://www.instagram.com/thomasfadi/



Fadi: vita privata

Thomas O. Fadimiluyi è nato in Emilia Romagna 31 anni fa. E’ figlio di mamma italiana e papà nigeriano arrivato in Italia a metà degli anni ’80. Con il sostegno dei genitori, ha sempre alimentato la sua passione per la musica avvicinandosi con il tempo ai grandi artisti della musica: da Bob Marley, a Ray Charles, per passare a Fela Kuti, Battisti e Dalla.

Della sua vita privata non si sa nulla e dalle foto che pubblica sui social non è chiaro se sia fidanzato o se sia single.

Fadi: la carriera

Per dare vita alla propria musica, unisce diversi generi musicali. Tra le prime canzoni diventate note c’è “Cardine“, pubblicata nell’estate del 2018 ed in seguito ha lanciato il singolo “Se ne va“. Partecipa a Sanremo Giovani 2019 con il brano Due noi con cui ottiene l’accesso a Sanremo 2020. Ecco il testo del brano:

Mi diverto ogni tanto a passare

Sotto casa tua

Lo faccio apposta

La prendo larga, sbaglio strada

Per vedere se sei ancora viva

Per sentire se sei ancora vera

Per scoprire se sei ancora intera

Per sentire se sei ancora in me

Per vedere se poi noi due, felici

Per le strade di Bologna, per le strade di Bologna

Noi due, in piedi

Noi due, sereni

Ma tu chiedi la parola e intoni

Quali sono i giorni, cattivi o buoni

Chiedilo ad Andrea che si è perso

È ancora lì nel centro che cerca un senso

E poi noi due, in piedi

Per le strade di Bologna, per le strade di Bologna

Noi due, sereni

Noi due, in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare sotto casa tua

Non lo faccio apposta la prendo larga

E vedo la serranda e proseguo via via

E scorro nel traffico nei giorni delle stagioni

Ma la tua, la tua, la tua

Non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

Dentro me, oh

E poi noi due

Una storia che rimane tra le strade di Bologna

Per le strade di Bologna

Noi due, nel bene e nel male

Forse ti verrò a pigliare per le strade di Bologna

Noi due, e poi

Noi due, due noi